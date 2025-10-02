EMILIA RAMÍREZ, COORDINADORA DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DE MÁLAGA

"Los jueces no tienen herramientas jurídicas para resolver conflictos de pareja que sí se pueden solucionar mediante la mediación"

Emilia Ramírez es abogada, mediadora, experta en derecho de familia y coordinadora del Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Con ella hablamos sobre los problemas que afectan a las personas que pasan por el amargo trance de una separación de pareja traumática.

La mediación es un método que facilita que las personas puedan resolver sus discrepancias y conflictos de forma pacífica y satisfactoria con la ayuda del mediador.

El Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga es un instrumento de conocimiento, ordenación, organización, control y publicidad de las personas mediadoras y desarrolla sus funciones conforme a la legislación aplicable, a su reglamento, y al Código de Buenas Prácticas.

Desde el Centro de Mediación se pretende llegar a acuerdos que eviten situaciones traumáticas en el proceso de separación o divorcio y, sobre todo, evitar que los hijos sean utilizados por los ex cónyuges como armas entre ellos. Además, el principal objetivo es evitar que los menores se vean envueltos en situaciones desagradables.

