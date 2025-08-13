José Luis Garci protagonizará un encuentro sobre cine y literatura en el Mirador del Carmen

En este encuentro que lleva por título “Una charla de amigos sobre Cine y Literatura” ambos protagonistas tendrán la oportunidad no sólo de ofrecernos su visión sobre el cine y la literatura sino que también abrirán el debate al público presente.

El director, productor y guionista, José Luis Garci, ganó en 1983 el primer Óscar para una producción española en la categoría de mejor película de habla no inglesa por Volver a empezar. Además, ha sido nominado para esta misma distinción otras tres veces por las películas ‘Sesión continua’, ‘Asignatura aprobada’ y ‘El abuelo’. Garci es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y en los últimos años se ha centrado en la divulgación del cine clásico en televisión y radio con programas como ¡Qué grande es cine!, ‘Cine en blanco y negro’ o ‘Cowboys de medianoche’, entre otros.

Por su parte, Luis Enríquez ha dedicado toda su vida profesional a la gestión de medios de comunicación. Ha colaborado con la revista cultural digital Zenda Libros haciendo reseñas de libros, películas y series; con el programa ‘Cowboys de medianoche’ y con la tertulia cultural del programa ‘En casa de Herrero’ junto a Luis Herrero, José Luis Garci y Chema Alonso.

El encuentro, que se celebrará el 21 de agosto a las 20:30 horas en Estepona estará moderado por Francisco Reyero, periodista con una dilatada trayectoria profesional en la que ha pasado por diarios como La Razón. En la actualidad dirige y presenta el programa cultural ‘El Flexo’ en Canal Sur Radio. Es también autor de títulos como ‘Rafael de Paula: Dicen de ti’, ‘Sinatra: Nunca volveré a ese maldito país’ o ‘Eastwood: Desde que mi nombre me defiende’.