José Luis Garci protagonizará un encuentro sobre cine y literatura en el Mirador del Carmen

El Ayuntamiento de Estepona informa que el director de cine José Luis Garci y el conocido gestor de medios de comunicación Luis Enríquez portagonizarán el próximo 21 de agosto un encuentro en el Centro Cultural Padre Manuel. Dicha actividad se enmarca dentro del ciclo de encuentros organizados por el Ayuntamiento de Estepona y el periodista Francisco Reyero que, además, actúa de moderador

En este encuentro que lleva por título “Una charla de amigos sobre Cine y Literatura” ambos protagonistas tendrán la oportunidad no sólo de ofrecernos su visión sobre el cine y la literatura sino que también abrirán el debate al público presente.

El director, productor y guionista, José Luis Garci, ganó en 1983 el primer Óscar para una producción española en la categoría de mejor película de habla no inglesa por Volver a empezar. Además, ha sido nominado para esta misma distinción otras tres veces por las películas ‘Sesión continua’, ‘Asignatura aprobada’ y ‘El abuelo’. Garci es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y en los últimos años se ha centrado en la divulgación del cine clásico en televisión y radio con programas como ¡Qué grande es cine!, ‘Cine en blanco y negro’ o ‘Cowboys de medianoche’, entre otros.

Por su parte, Luis Enríquez ha dedicado toda su vida profesional a la gestión de medios de comunicación. Ha colaborado con la revista cultural digital Zenda Libros haciendo reseñas de libros, películas y series; con el programa ‘Cowboys de medianoche’ y con la tertulia cultural del programa ‘En casa de Herrero’ junto a Luis Herrero, José Luis Garci y Chema Alonso.

El encuentro, que se celebrará el 21 de agosto a las 20:30 horas en Estepona estará moderado por Francisco Reyero, periodista con una dilatada trayectoria profesional en la que ha pasado por diarios como La Razón. En la actualidad dirige y presenta el programa cultural ‘El Flexo’ en Canal Sur Radio. Es también autor de títulos como ‘Rafael de Paula: Dicen de ti’, ‘Sinatra: Nunca volveré a ese maldito país’ o ‘Eastwood: Desde que mi nombre me defiende’.

