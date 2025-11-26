Heraldo Real de Málaga 2026

Javier Martín encarnará al Heraldo de Sus Majestades los Reyes Magos en Málaga en 2026

De esta manera, será el encargado de anunciar a la ciudad la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en la tradicional jornada en los días previos a la Cabalgata

Redacción

Málaga |

Javier Martín encarnará al Heraldo de Sus Majestades los Reyes Magos en Málaga en 2026
Javier Martín encarnará al Heraldo de Sus Majestades los Reyes Magos en Málaga en 2026 | Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha designado a Francisco Javier Martín González como Heraldo Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente para el próximo año 2026.

Natural del barrio de la Victoria, Javier Martín cuenta con una dilatada trayectoria dentro del mundo cofrade malagueño. Su primera vinculación fue con la Hermandad de la Pollinica, corporación en la que se inscribió desde su nacimiento siguiendo la tradición familiar. En ella ha desarrollado una intensa vida nazarena, siendo Hombre de Trono durante 26 años, hasta su reciente jubilación.

Su compromiso cofrade se amplió muy pronto con la Hermandad Sacramental del Rocío, de la que es hermano desde 1981 y en la que ha desempeñado casi todas las labores posibles de la vida de una hermandad: monaguillo, nazareno, Hombre de Trono, capataz y mayordomo. Desde 1986 forma parte de su junta de gobierno, ocupando responsabilidades como albacea, albacea general, teniente de hermano mayor y, actualmente, Hermano Mayor de la corporación.

Martín también pertenece a la Archicofradía de la Esperanza, en la que fue Hombre de Trono de la Virgen.

En el ámbito profesional, desarrolla su labor como jefe de gestión al frente de un equipo comercial en SegurCaixa Adeslas, dentro de la división de seguros de salud y generales.

La Agrupación de Cofradías agradece la disponibilidad y compromiso de Javier Martín para asumir este papel ilusionante y simbólico, tan vinculado a la tradición navideña de la ciudad. Su designación supone el reconocimiento a una vida de servicio, entrega y ejemplaridad dentro de las hermandades de Málaga.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer