Jaque mate a la IA en psicología: profesionales andaluces advierten de los peligros de los falsos terapeutas digitales

El Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) alerta sobre el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial que actúan como falsos “terapeutas”, una amenaza cada vez más presente para la salud mental. Así lo explica la decana del Colegio, Mariela Checa, quien afirma que estas herramientas “nunca podrán sustituir la mirada, el compromiso y la responsabilidad ética de un psicólogo o una psicóloga". Con esta advertencia, profesionales de la psicología tratarán este asunto el próximo viernes 26 de septiembre en la XXVI Convención de la Psicología de Andalucía Oriental que se celebrará en el Teatro Cervantes de Almería.

La proliferación de aplicaciones y chatbots que prometen resolver problemas de salud mental sin intervención profesional representa un riesgo creciente para la población y una problemática en auge que preocupa a los profesionales. Estas herramientas, aunque pueden parecer útiles en primera instancia, carecen de la formación especializada, el criterio clínico y la responsabilidad ética que caracterizan a los profesionales de la psicología.

"La salud mental merece respeto, rigor y profesionalidad", enfatiza Checa, quien subraya que la atención psicológica profesional es insustituible cuando se trata de problemas de salud mental. "La Psicología no puede ni debe estar en manos de quienes no cuentan con la preparación necesaria", añade.

Éxito de la campaña contra el intrusismo

El COPAO ha logrado un hito histórico en la lucha contra el intrusismo con su campaña ‘Déjate de cuentos. Elige Psicología’, que ha alcanzado más de 9.500 publicaciones en medios y plataformas de todo el país. Reconocida con tres premios en el mayor festival internacional de publicidad social, PubliFestival, se trata de la campaña más ambiciosa que se ha realizado desde el Colegio y una de las más destacadas entre los colegios profesionales regionales.