INVINIC Gourmet Zagaleta: lujo enológico y delicatessen en el corazón de La Zagaleta

Este nuevo enclave eleva el concepto de boutique especializada en grandes vinos al combinar una colección excepcional de etiquetas internacionales y nacionales con una selecta oferta de productos gourmet y delicatessen.

Grandes vinos para grandes momentos

En Invinic Gourmet Zagaleta se reúnen algunas de las joyas más codiciadas del mundo del vino: champagnes de maisons legendarias como Krug, Salon o Louis Roederer Cristal; los grandes Premier Grand Cru Classé de Burdeos como Château Margaux, Latour o Lafite; prestigiosas borgoñas de elaboradores de referencia como Pascale Matrot, Jean Grivot o Michel Gros; y los vinos icónicos de España, con presencia de Vega Sicilia en diversas añadas, Pingus o L’Ermita, además de una exquisita selección de jereces y destilados premium.

Una despensa gourmet exclusiva

El apartado gastronómico busca la excelencia con productos de referencia nacional e internacional: aceites de oliva virgen extra de Castillo de Canena (Jaén) y Emporium AOVE (Córdoba), conservas Los Peperetes, quesos artesanos como Payoyo y Olavidia junto a piezas internacionales, ibéricos Joselito, foie, caviar, ostras y muchas más delicatessen. Una propuesta pensada para que los socios y propietarios de La Zagaleta puedan disfrutar de los sabores más selectos.

Experiencias a medida

Más allá de la tienda, Invinic Gourmet Zagaleta ofrece servicios personalizados como sumiller a domicilio, catas privadas y eventos exclusivos, reforzando su vocación de convertirse en un punto de encuentro para los amantes del vino y la alta gastronomía dentro de La Zagaleta.

Un proyecto con experiencia y pasión

Al frente de la iniciativa se encuentran Sebastián Lozano, con más de 30 años de trayectoria en el sector y un reconocido compromiso con la atención al cliente; y José Luis Morales, que se incorpora tras una sólida carrera en hoteles de lujo de la Costa del Sol durante los últimos 15 años.

En palabras de José Luis Morales: “La decisión fue rápida. Poder ser parte de un proyecto tan ilusionante como este y desarrollarlo junto a Sebastián es un privilegio. Abrimos este espacio con la pasión que nos caracteriza y estamos seguros de que no será el último”.

INVINIC, más que una tienda: un equipo, una filosofía

Hace un año, en un rincón privilegiado de la Costa del Sol, nacía INVINIC Wine Collection Boutique, un espacio excepcional consagrado al vino, creado para emocionar y sorprender a los verdaderos amantes del vino. Hoy, INVINIC celebra su primer aniversario con la satisfacción de haber cumplido su promesa: ofrecer joyas vinícolas únicas y experiencias memorables, y lo hace ampliando su universo con nuevos proyectos como la apertura de una boutique gourmet en el exclusivo Club de Campo La Zagaleta