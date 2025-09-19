Con una despensa gourmet exclusiva

INVINIC Gourmet Zagaleta: lujo enológico y delicatessen en el corazón de La Zagaleta

La prestigiosa Invinic Wine Boutique Collection da un nuevo paso en su expansión con la apertura de Invinic Gourmet Zagaleta, un espacio exclusivo concebido para propietarios y socios de la urbanización más selecta de la Costa del Sol.

Isabel Naranjo

Malaga |

Lujo
Este nuevo enclave eleva el concepto de boutique especializada en grandes vinos al combinar una colección excepcional de etiquetas internacionales y nacionales con una selecta oferta de productos gourmet y delicatessen.

Grandes vinos para grandes momentos

En Invinic Gourmet Zagaleta se reúnen algunas de las joyas más codiciadas del mundo del vino: champagnes de maisons legendarias como Krug, Salon o Louis Roederer Cristal; los grandes Premier Grand Cru Classé de Burdeos como Château Margaux, Latour o Lafite; prestigiosas borgoñas de elaboradores de referencia como Pascale Matrot, Jean Grivot o Michel Gros; y los vinos icónicos de España, con presencia de Vega Sicilia en diversas añadas, Pingus o L’Ermita, además de una exquisita selección de jereces y destilados premium.

Una despensa gourmet exclusiva

El apartado gastronómico busca la excelencia con productos de referencia nacional e internacional: aceites de oliva virgen extra de Castillo de Canena (Jaén) y Emporium AOVE (Córdoba), conservas Los Peperetes, quesos artesanos como Payoyo y Olavidia junto a piezas internacionales, ibéricos Joselito, foie, caviar, ostras y muchas más delicatessen. Una propuesta pensada para que los socios y propietarios de La Zagaleta puedan disfrutar de los sabores más selectos.

Experiencias a medida

Más allá de la tienda, Invinic Gourmet Zagaleta ofrece servicios personalizados como sumiller a domicilio, catas privadas y eventos exclusivos, reforzando su vocación de convertirse en un punto de encuentro para los amantes del vino y la alta gastronomía dentro de La Zagaleta.

Un proyecto con experiencia y pasión

Al frente de la iniciativa se encuentran Sebastián Lozano, con más de 30 años de trayectoria en el sector y un reconocido compromiso con la atención al cliente; y José Luis Morales, que se incorpora tras una sólida carrera en hoteles de lujo de la Costa del Sol durante los últimos 15 años.

En palabras de José Luis Morales: “La decisión fue rápida. Poder ser parte de un proyecto tan ilusionante como este y desarrollarlo junto a Sebastián es un privilegio. Abrimos este espacio con la pasión que nos caracteriza y estamos seguros de que no será el último”.

INVINIC, más que una tienda: un equipo, una filosofía

Hace un año, en un rincón privilegiado de la Costa del Sol, nacía INVINIC Wine Collection Boutique, un espacio excepcional consagrado al vino, creado para emocionar y sorprender a los verdaderos amantes del vino. Hoy, INVINIC celebra su primer aniversario con la satisfacción de haber cumplido su promesa: ofrecer joyas vinícolas únicas y experiencias memorables, y lo hace ampliando su universo con nuevos proyectos como la apertura de una boutique gourmet en el exclusivo Club de Campo La Zagaleta

