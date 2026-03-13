INPAVI Málaga organiza un reparto de alimento y ropa para ayudar a casi 300 familias en situación de vulnerabilidad social

En la sede de Integración para la Vida (INPAVI) Málaga tiene lugar, el próximo sábado 14 de marzo su primer reparto de alimentos y prendas de vestir (calzado, enseres de bebé y ropa) de este año. Durante todo el día, la ONG Integración Para la Vida repartirá unos 15.000 kilos de alimentos no perecederos (valorados en más de 22.500€), y más de 600 prendas de vestir (valoradas en 1.800€), para casi 300 familias que se encuentran en riesgo de exclusión social y/o situación de pobreza, beneficiando, de esta forma, a 930 personas. De este modo, INPAVI da respuesta a la alta demanda de familias que necesitan ayuda para llenar su cesta de la compra debido al encarecimiento de los precios, y la situación de crisis en la que viven.

Para organizar toda la logística necesaria INPAVI, llama a cada persona beneficiaria para asignarle una fecha y hora de recogida de sus alimentos. Asimismo, todos los usuarios podrán acceder al ropero, donde tendrán acceso a ropa para adultos y niños, zapatos y enseres de bebé.

Para poder hacerlo posible, contarán con la ayuda de unos 130 voluntarios involucrados durante toda la semana, desde el lunes 9 de marzo con la descarga de alimentos, el jueves 12 de 17:00 a 20:00 horas, convirtiendo los palés en lotes de comida según el número de integrantes de cada familia, hasta la finalización de la entrega de despensas en el fin de semana. El reparto del sábado será en dos turnos de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

Durante el sábado contaremos con las visitas de:

Dña. María del Mar Torres Casado de Amezúa, concejala del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia, y Buen Gobierno, y presidenta de la Junta de Distrito nº 9, Campanillas del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Dña. Isabel Pascual Villamor, directora general de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Dña. María de las Mercedes Martín España, concejala de Juventud y presidenta de la Junta de Distrito nº 4, Bailén Miraflores.

INPAVI da las gracias al Banco de Alimentos de Málaga, a todas las donaciones particulares y al apoyo incondicional de Centro de Vida Cristiana Málaga por hacer posible este reparto.