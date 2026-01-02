INPAVI Málaga celebra el Día de Reyes Magos ayudando a 400 niños con más de 1.350 juguetes y 400 meriendas

La ONG Integración para la Vida Málaga finaliza el 2025 con su campaña “Operación Reyes Magos: Ningún niño sin juguete” (edición 2025-2026) organizando una gran fiesta navideña, donde gracias a su reparto de juguetes del próximo 3 de enero de 2026, repartirán más 1.350 juguetes nuevos, 400 meriendas, y 250 mochilas escolares ¡a 400 menores en riesgo de exclusión social y/o pobreza! Consiguiendo de esta forma, hacer la diferencia en la vida de 280 familias en situación de vulnerabilidad social. Gracias al gran apoyo de todos los patrocinadores la entidad ha conseguido su objetivo, que todos sus niños beneficiarios (de 0 a 12 años) puedan disfrutar en igualdad de condiciones del próximo Día de Reyes, ayudando, de este modo, a unas 1.400 personas.

La esencia de la campaña lleva siendo la misma desde hace más de 25 años: ayudar a todos los pequeños de la casa a disfrutar de las fiestas navideñas como cualquier niño de su edad, protegiendo su infancia, su derecho al juego, y, sobre todo, contagiándoles esperanza e ilusión en estas fechas tan señaladas. Por ello, uno de los requisitos de esta campaña es que todos los juguetes donados tienen que ser nuevos, y de buena calidad. El lema interno que transmite la propia organización es “Solo repartimos los juguetes que les regalaríamos a nuestros propios hijos”.

Aunque esta campaña empezó en la barriada de La Corta (Málaga), en la actualidad cubre a familias de toda la capital malagueña hasta llegar a los pueblos de: Almogía, Cártama, Torremolinos, Alhaurín El Grande y Antequera.

En esta gran fiesta infantil, todos los asistentes disfrutarán de la visita de los reyes magos, payasos, cantajuegos, y la visita especial del Mago Kero que sorprenderá a pequeños y mayores con una actuación de magia. Para poder ejecutar esta gran actividad INPAVI organiza un gran reparto de juguetes el día 3 de enero en dos turnos (mañana y tarde) con la ayuda de más de 50 voluntarios.

Asimismo, cada niño no sólo recibirá juguetes sino también una rica merienda gracias a la solidaridad de: Centro Quiropráctico Quirosum, Coca-Cola Europacific Partners, Mata Maestro Confitero, La Canasta, y McArthurGlen Designer Outlet Málaga con la colaboración de las tiendas Lindt y Haribo. Además, también habrá menús happy meals gracias a la Casa Ronald McDonald.

Este gran día no sería posible sin el apoyo de todas las empresas, asociaciones, entidades y particulares que han ayudado a hacer de esta meta una realidad, INPAVI Málaga agradece a: Zonta Andalucía Málaga, Famadesa, Tiendas MGI, Centro de Vida Cristiana Málaga, la Fundación CEM y la Confederación de Empresarios de Málaga, Fundación Unicaja, la iniciativa el “Árbol de los Sueños” de Caixabank, El Club de los Leones Málaga Ilusión, Jongleren.es, Ralph Lauren Málaga, McArthurGlen Designer Outlet Málaga,

Under Armour, la Fundación Crecer Jugando con su campaña “Un juguete una ilusión”; APD Ofimedia, y al respaldo de Maria José Mata.

Fecha y horario de la campaña “Operación Reyes Magos: Ningún niño sin juguete”: