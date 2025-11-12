INPAVI España rinde homenaje a sus más de 600 voluntarios en su 23º Jornada de Voluntariado

La ONG Integración para la Vida (INPAVI) Málaga celebra este año su 23º Jornada de Voluntariado, bajo el lema “Manos que inspiran, acciones que transforman” con el que rendirán homenaje a los más de 600 voluntarios que forman parte de INPAVI en sus diferentes delegaciones de España (Málaga, Granada, Motril, Alicante y Valencia), sumando un equipo de voluntariado de 300 personas en la capital malagueña. Sólo en el año 2024, todo el equipo de voluntarios de la entidad ha ayudado a través de su tiempo, constancia, esfuerzo y cariño a más de 7.300 personas (unas 1.400 familias) en riesgo de exclusión social y/o pobreza en toda España.

Para celebrar esta vigésimo tercera Jornada, la entidad ha escogido el lema “Manos que inspiran, acciones que transforman” para poner en valor como pequeñas acciones realizadas a través de su voluntariado han generado un impacto trascendental en la vida de cientos de personas. Ejemplo de este lema, son los cuatro testimonios que se mostrarán en el vídeo oficial de la Jornada, donde los invitados podrán ver como un voluntario de Málaga, una voluntaria de Valencia, víctima de la Dana, y dos voluntarios granadinos inspiraron, e inspiran, hoy en día en sus ciudades por sus ejemplos de amor, empatía, superación en medio de la adversidad y compasión.

Dentro de la velada, los asistentes también disfrutarán de una mesa redonda, una actuación musical y una exposición fotográfica donde podrán ver a través de imágenes las acciones solidarias que lleva a cabo el gran equipo de voluntariado a favor de las familias, entre ellas fotografías de: repartos de alimentos, ropa, y juguetes, talleres de inserción sociolaboral, charlas de prevención de la violencia en colegios e institutos, escuelas para padres y madres, conciertos solidarios, apoyo escolar, asesoramiento legal para migrantes, alfabetización digital, etc.

Asimismo, INPAVI contará con el agradecimiento y participación de Dña. Mar Torres Casado de Amezúa, concejala del Área Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia, y Buen Gobierno, y presidenta de la Junta de Distrito nº 9, Campanillas del Excmo. Ayuntamiento de Málaga; y de Dña. María del Carmen Márquez Romero, directora de la Delegación de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional de la Excma. Diputación de Málaga. Además, asistirán entidades y asociaciones privadas que trabajan en red con la ONG en los diferentes programas que realiza a lo largo del año. Por parte de la propia organización nos acompañarán Dña. Susana García, coordinadora general INPAVI Internacional y directora técnica en INPAVI España; Dña. Eva Pascual, coordinadora nacional de INPAVI España, y las delegadas Dña. Liliana Ibañez, (INPAVI Málaga), Dña. Maria Luisa Córdoba (INPAVI Granada) y Noelia Marco (INPAVI Motril).

La 23º Jornada de Voluntariado de INPAVI Málaga tendrá lugar el próximo miércoles 12 de noviembre de 2025. A las 18:30 horas tendrá lugar el photocall, y a las 19:00 comenzará el evento. La Jornada será en la sede principal de la entidad ubicada en Camino de la Corta S/N, 29010, Málaga.