Inaugurado en Málaga el 70 Congreso de la Sociedad Española de farmacia Hospitalaria

Para Begoña Tortajada (presidenta del Comité Organizador del 70 Congreso), “este congreso nace con la voluntad de activar una reflexión colectiva sobre el papel de la Farmacia Hospitalaria en un momento de profunda transformación social, tecnológica y asistencial. En este encuentro no pretendemos solo actualizar conocimiento, sino preguntarnos dónde queremos que esté la Farmacia Hospitalaria en los próximos años”.

“Málaga representa muy bien el espíritu con el que se ha diseñado este encuentro: una ciudad abierta, luminosa y acogedora, que invita a la conexión y al intercambio de ideas. El congreso está pensado para que haya una alta participación de profesionales jóvenes. Queremos favorecer el intercambio y dialogo intergeneracional, por lo que hemos diseñado espacios pensados para ello, convencidos de que el relevo no es solo una cuestión de futuro, sino una necesidad del presente”.

“Este congreso también quiere ser un reconocimiento a todos los profesionales que lo hacen posible. Cada farmacéutico, cada técnico y cada profesional sanitario que nos acompaña, forma parte de un colectivo que no solo viene a compartir conocimiento, sino valores y propósito. Este espíritu colaborativo es lo que convierte un congreso en algo más que una actividad científica: es un punto de encuentro que refuerza nuestra identidad y nuestra capacidad de transformación. Hacer pausa para reflexionar es un acto de responsabilidad profesional”.

Por su parte, Marga Garrido ha subrayado que, a través de 70 actos científicos en los que participan más de 200 ponentes nacionales e internacionales, el 70º Congreso de la SEFH pone el foco en la personalización de la farmacoterapia, un eje fundamental para avanzar hacia una atención más segura, eficiente y plenamente centrada en el paciente. “En este contexto, la farmacogenética y la farmacocinética ocupan un lugar destacado, al ser herramientas clave en la optimización de resultados clínicos. El programa científico aborda la constante innovación farmacoterapéutica, marcada por la incorporación de terapias cada vez más complejas que requieren una formación altamente especializada. El compromiso de la Farmacia Hospitalaria con la optimización del tratamiento en diversas patologías se refleja en la creciente participación de los farmacéuticos de hospital en comités clínicos y procesos asistenciales, aportando valor al sistema sanitario y contribuyendo de manera decisiva a mejorar la calidad asistencial que reciben los pacientes”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Se abordarán aspectos como la incorporación de la IA en los servicios de farmacia hospitalaria, algunos de los desafíos jurídicos a los que se enfrenta el sector y la situación actual en los procesos de evaluación de medicamentos tanto a nivel europeo como nacional, entre otros. “Aspiramos a ser un espacio de debate, intercambio de experiencias y conocimientos, impulso a la investigación y generación de proyectos colaborativos que permitan seguir fortaleciendo nuestra profesión, siempre orientada a lograr los mejores resultados en salud para nuestros pacientes”.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.