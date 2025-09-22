III Torneo de Baloncesto 3x3 en apoyo a los enfermos de Alzheimer

La tercera edición del Torneo Solidario Baloncesto 3X3, organizada en colaboración con el Club Baloncesto Salliver y el Ayuntamiento de Fuengirola, se celebrará en la Terraza de Miramar el próximo viernes 26 de septiembre a las 17.00 horas. La acción deportiva y solidaria está dirigida a los menores nacidos entre 2013 y 2018, fomentando el compromiso de Miramar con causas sociales que afectan a su entorno más próximo.

El torneo Baloncesto 3X3 estará dividido en las categorías de Baby Mixto, Premini, Mini y Preinfantil. Al igual que en años anteriores, este evento vuelve a fomentar la participación femenina, dotando de la ficha federativa a todas aquellas jugadoras no federadas que participen en él.

Los ganadores de cada categoría recibirán una entrada gratuita para una sesión de cine y, además, tras finalizar el evento, se realizarán dos sorteos de la mano de Karting Experience y Zero Latency. Los interesados en participar pueden inscribirse a través del formulario habilitado en web del centro comercial antes del 25 de septiembre. Por cada inscripción realizada, Miramar donará tres euros a la Asociación de Familiares enfermos de Alzhéimer de Fuengirola.

Estas iniciativas involucran a la población más joven infundiendo valores y desarrollando un modelo de vida saludable haciendo deporte. Sandra Iglesias, directora de Marketing del centro comercial Miramar, recuerda que “a través de esta colaboración con AFA, que mantenemos desde hace años, el centro refuerza su objetivo de ser un agente activo de cambio y solidaridad, generando un impacto positivo en la vida de las personas de Fuengirola”. Mantener el torneo en el tiempo y el compromiso con AFA va más allá de una acción de responsabilidad social anual. Realizar deporte de manera regular tiene una respuesta directa para la estimulación física y cognitiva que genera beneficio a las personas con Alzheimer.

Tras el éxito del torneo en años anteriores, alcanzando casi las 250 inscripciones, el centro comercial sigue reforzando el impulso de actividades solidarias y de compromiso también de manera interna con los trabajadores del centro. El Torneo de Baloncesto 3X3 se enmarca en una campaña de concienciación que Miramar impulsa con motivo del Día Mundial del Alzheimer ofreciendo formaciones anuales para sus trabajadores. La formación en prevención del Alzheimer que Miramar imparte en colaboración con

AFA Fuengirola “está orientada a todos los trabajadores directos de Miramar sepan cómo actuar en caso de encontrarse con una persona que presenta indicios de la enfermedad, dando pautas de cómo actuar e iniciar el protocolo”, explica directora de marketing de Miramar.