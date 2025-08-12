La icónica banda escocesa de los 90 'Texas' regaló una noche mágica en Starlite Occident

Texas arrancó su carrera en 1986 con Sherleen Spiteri a la voz y Johnny McElhone a la guitarra. En la incesante y creativa ciudad de Glasgow. Pronto se consolidó como una de las bandas británicas más elegantes y versátiles, fusionando pop-rock con toques soul, blues y country, dándose a conocer a lo grande en 1989 con «I Don’t Want A Lover». Su verdadero auge, sin embargo, llegó a finales de los 90 con White on Blonde (1997) y The Hush (1999), trabajos que definieron su estilo sofisticado y les colocaron en lo más alto de las listas europeas con temas como «Say What You Want», «Black Eyed Boy» o «Summer Son». A lo largo de más de tres décadas, han sabido reinventarse sin perder su identidad, manteniendo giras exitosas, canciones imperecederas y una conexión especial con el público, que sigue vibrando con su mezcla de melancolía, energía y clase escocesa.

En Marbella, lo dejaron claro desde la primera canción. Sin rodeos ni introducciones largas: ‘I Don’t Want A Lover’ marcó el arranque del show y puso al público en pie. Sharleen, con su estilo directo y ese humor tan suyo, no tardó en conectar con la audiencia. Bromeó con el calor andaluz, improvisó con los comentarios del público y manejó el escenario con la soltura de quien lleva décadas haciéndolo.

El concierto fue un repaso impecable a lo mejor de su discografía como se esperaba. No faltaron himnos como ‘Summer Son’, ‘Black Eyed Boy’, ‘Halo’, ‘Inner Smile’ o el cierre con ‘Say What You Want’. También hubo espacio para canciones más recientes como ‘Hi’, ‘Mr. Haze’ o ‘Keep On Talking’, confirmando que Texas no se ha quedado atrapado en el pasado. Entre recuerdos, versiones y hits propios, ofrecieron dos horas de directo sin altibajos. El broche final llegó con una versión de ‘Suspicious Minds’ de Elvis Presley, marca de la casa en sus bises. Una elección que resume bien el ADN de la banda: mezcla de rock, soul y elegancia sin necesidad de artificios.

Caras conocidas como Pablo Alborán, María José Suárez, Juan Peña y Marilia no quisieron perderse el paso de Texas por Starlite Occident, y disfrutaron de una noche mágica bajo las estrellas.

Tras el concierto en el Auditorio, el escenario Sessions recibió el directo de Inazio, una de las voces emergentes más personales del panorama nacional. El artista navarro presentó su disco “Música para bailar sobre el agua”, llevando al público por un viaje emocional con temas como ‘Vacío’, ‘Lo que haga falta’ o ‘Norte’. Acompañado de su banda, Inazio se entregó en cada canción y demostró por qué es uno de los nombres más seguidos del indie folk actual.