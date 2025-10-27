IBIMA lidera un ensayo que mejora la salud y bienestar en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada gracias a la educación nutricion

Un importante avance en el manejo de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) ha sido publicado en el Clinical Journal of the American Society of Nephrology. Un estudio clínico piloto, liderado por el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) Plataforma BIONAND, ha demostrado que un programa estructurado de educación nutricional, basado en metodologías de “coaching”, mejora sustancialmente la calidad de vida y diversos parámetros de salud en pacientes con ERC avanzada que no están en diálisis.

El estudio, conocido como ensayo ERCANUT, ha sido liderado por el grupo de Endocrinología y Nutrición de IBIMA Plataforma BIONAND bajo la dirección de Gabriel Olveira, además de jefe de servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Regional Universitario de Málaga (HRUM) y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga; y tiene como autora principal a la dietista-nutricionista Marina Padial Barranco, responsable de la elaboración del material educativo utilizado en el ensayo —incluido el libro NEFRONUT. Su papel resulta clave para subrayar la importancia de los profesionales de la nutrición en la atención a pacientes con enfermedades crónicas en general, y con enfermedad renal crónica en particular.

En la investigación también ha participado la enfermera investigadora Ana Rebollo Rubio, del grupo de Nefrología y Trasplante Renal de IBIMA Plataforma BIONAND, junto con la colaboración del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes Enfermedades Metabólicas (CIBERDEM), el Hospital Regional Universitario de Málaga, la Universidad de Málaga y el Instituto Karolinska de Estocolmo.