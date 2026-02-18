IBIMA desarrolla 825 proyectos de investigación en cáncer en cinco años y refuerza su liderazgo científico

IBIMA Plataforma BIONAND ha celebrado este miércoles, 18 de febrero, la Jornada con Asociaciones de Pacientes de Cáncer, un encuentro que ha reunido en su sede a representantes de asociaciones de pacientes, responsables institucionales, profesionales sanitarios e investigadores con el objetivo de acercar la investigación biomédica a las personas a las que va dirigida: los pacientes.

La jornada, concebida como una actividad de puertas abiertas, ha permitido a las asociaciones conocer de primera mano la labor que desarrolla IBIMA en el ámbito de la oncología y la oncohematología, así como los avances, resultados y líneas de trabajo de la Unidad Oncohematológica CIMO. El encuentro ha sido inaugurado por el director científico de IBIMA, Francisco J. Tinahones, quien ha destacado la importancia de “impulsar una investigación traslacional que tenga un impacto real en la vida de los pacientes y que se construya también desde la escucha activa y la colaboración con las asociaciones”.

A lo largo de la jornada han intervenido representantes institucionales de la Junta de Andalucía, de la Universidad de Málaga y el grueso de asociaciones de pacientes de cáncer en Málaga, quienes han coincidido en subrayar el papel estratégico de IBIMA como motor de investigación biomédica y su compromiso con una ciencia orientada a la mejora de la atención sanitaria y la calidad de vida de las personas con cáncer. Entre otros, destaca la participación de lla Vicerrectora Adjunta para las Relaciones en el ámbito de la Salud e Institutos de Investigación, Natalia García Casares, el delegado territorial de Sanidad, Carlos Bautista y la secretaria general de Investigación, Innovación y Salud Digital de la Junta de Andalucía, Áurea Morillo García, quien ha acudido acompañada del Director de la Fundación Progreso y Salud, Gonzalo Balbontín.

Hitos científicos y liderazgo en investigación

El bloque científico ha constituido uno de los ejes centrales del encuentro, con la participación del vicedirector científico de IBIMA Plataforma BIONAND, Javier Márquez; el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, Antonio Rueda; y la coordinadora y coordinadora adjunta de la Unidad Oncohematológica CIMO, Melissa García e Inmaculada Alés.

Durante este espacio se han presentado los principales hitos y resultados de la investigación en cáncer desarrollada en el instituto. En los últimos cinco años, IBIMA ha logrado captar un total de 52 millones de euros destinados a investigación oncológica. Actualmente, la Unidad cuenta con 49 proyectos competitivos activos, de los cuales 31 son de ámbito nacional, 17 autonómicos y uno internacional.

Asimismo, se ha puesto de relieve la proyección internacional del instituto a través de iniciativas estratégicas como la acción conjunta EUNetCCC, en el marco de la cual IBIMA coordina la acreditación de centros como el Hospital Regional Universitario de Málaga dentro de la red europea de Centros Integrales de Cáncer.

Si se analiza la financiación por anualidades, solo en el último año se han captado 13,6 millones de euros para investigación en cáncer, lo que representa un 43% de la financiación total obtenida por el instituto durante 2025.

Esta potente actividad investigadora se sustenta en un equipo humano formado por 316 investigadores, integrados en 18 grupos de investigación. De ellos, 266 pertenecen a centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y cerca de 50 a la Universidad de Málaga. El equipo presenta, además, una destacada presencia femenina, con 184 mujeres y 132 hombres, reflejo del compromiso del instituto con la igualdad y el liderazgo científico diverso.

Impacto directo en el paciente y ensayos clínicos

La jornada ha puesto de relieve el crecimiento exponencial de la investigación clínica desarrollada en el instituto, que ha pasado de 485 estudios activos en 2021 a una previsión de 776 estudios en 2025, lo que supone un incremento del 60%. Este avance resulta especialmente relevante en las fases tempranas (I y II), donde actualmente se desarrollan 299 estudios activos, abriendo nuevas oportunidades terapéuticas para pacientes con opciones de tratamiento limitadas.

El retorno social de esta actividad es directo y tangible: cerca de 3.000 pacientes se han beneficiado ya de terapias innovadoras a través de los ensayos clínicos realizados en Málaga. Desde el punto de vista económico, solo en 2024 se captaron 9,8 millones de euros por esta vía, alcanzando los 36,4 millones de euros en el último quinquenio. Cabe destacar, además, que cerca del 40 % de los estudios clínicos activos en IBIMA están orientados al desarrollo de nuevas terapias frente al cáncer, lo que refuerza el compromiso del instituto con la investigación traslacional y la mejora de la práctica clínica.

La investigación oncohematológica desarrollada en el instituto abarca una amplia diversidad de patologías, reflejo de un abordaje integral y transversal del cáncer. En conjunto, las líneas de trabajo se agrupan en al menos 20 grandes áreas oncológicas, que incluyen tanto tumores sólidos como neoplasias hematológicas.

Entre los tumores sólidos se encuentran, entre otros, el cáncer de mama, pulmón, colorrectal, próstata, ovario, cérvix, endometrio, riñón, vejiga, hígado, páncreas, estómago, tiroides, cabeza y cuello, así como melanoma, sarcomas, tumores cerebrales y tumores pediátricos, como el neuroblastoma. A ello se suma la investigación en cánceres hematológicos, como linfomas, leucemias, mieloma múltiple y otras neoplasias mieloides, consolidando un modelo de investigación clínica con un alto impacto clínico, científico y social.

La voz de los pacientes

El encuentro ha contado con una participación masiva de más de un centenar de personas, situando al paciente como el eje central de la jornada. Han estado presentes representantes de asociaciones clave como AECC, Asamma, FMAEC, Fundación Andrés Olivares, Un sí por la vida, Fundación Infantil Ronald McDonald, Archidona Actúa, Asociación de Mujeres con cáncer Bahía, Asociación Esperanza Axarquía, Amfacij, ACAE Payasos de hospital, y Fundación Cesare Scariolo, entre otras.

En este sentido, la jornada ha reservado un espacio destacado a la voz de los pacientes, con la intervención de representantes de asociaciones de cáncer de adultos y de cáncer infantil, quienes han compartido su experiencia y han subrayado la relevancia de estos encuentros para estrechar la relación entre investigadores, profesionales y pacientes. Asimismo, un paciente perteneciente a la agrupación Unidos Contra el Cáncer ha ofrecido su testimonio en primera persona, aportando una visión directa sobre el impacto de la investigación en su proceso de recuperación y la importancia de la participación del paciente en la ciencia.