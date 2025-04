IBIMA demuestra la necesidad de personalizar la nutrición de los diabéticos que se alimentan por vía venosa

La diabetes mellitus afecta a más de 537 millones de personas en el mundo, y muchas de ellas que han pasado por procesos de cirugía mayor, se encuentran en tratamiento contra el cáncer, o sufren enfermedades intestinales graves o infecciones severas, tienen un sistema digestivo que no puede procesar los alimentos correctamente por lo que requieren alimentarse administrando los nutrientes directamente al torrente sanguíneo.

Los resultados, publicados en la prestigiosa revista científica Clinical Nutrition, aportan evidencias sobre el impacto de las distintas formulaciones de nutrición parenteral en la inflamación y la función intestinal de los pacientes. Dado que no todas las formulaciones tienen el mismo impacto en el organismo, algunas pueden influir negativamente en el equilibrio inflamatorio y oxidativo, incrementando el riesgo de complicaciones metabólicas, mientras que otras tienen perfiles más favorables. Sin embargo, hasta ahora, no se habían investigado en profundidad estos efectos en personas con diabetes, un grupo especialmente sensible a estos desequilibrios