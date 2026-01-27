Iberian Sinfonietta se presenta oficialmente en los Emiratos Árabes Unidos

El próximo día 31 de enero la orquesta malagueña viajará a los Emiratos Árabes Unidos para participar como orquesta residente en la séptima edición del Concurso Internacional de Piano de Fujairah, uno de los siete emiratos que configuran el país. Con una plantilla de 56 músicos, bajo la dirección de Juan Paulo Gómez, director musical y artístico de la formación, Iberian Sinfonietta colaborará con la Academia de Bellas Artes de Fujairah, institución organizadora del concurso, durante una semana de trabajo acompañando a los finalistas de las diferentes categorías de la competición, cuya ceremonia de gala y entrega de premios tendrá lugar el viernes 6 de febrero en el Fujairah Cultural Center Theatre ante la presencia de su Alteza el Jeque Mohammed bin Hamad Al Sharqi, Príncipe Heredero de Fujairah.

Entre los premios que se entregarán, cabe destacar el "Premio Especial Iberian Sinfonietta", galardón que se ofrecerá como producto del acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, cuya firma tuvo lugar el pasado mes de mayo en Fujairah entre Juan Paulo Gómez y Ali Obaid Al Hefaiti, director general de la academia. Este premio consiste en incluir como solista en la temporada de conciertos de la orquesta al ganador de la categoría D del concurso (candidatos a partir de 18 años).

En la temporada actual, Community Concerts 25/26, concretamente el 13 de junio en el Palacio de la Paz de Fuengirola, será el pianista de origen chino y residente en la ciudad suiza de Basilea, Zhiqiao Zhang, ganador de la edición 2025, quien interpretará como solista invitado el Concierto para piano y orquesta nº 4 en Sol Mayor, Op. 58 de Ludwig van Beethoven en el concierto que tendrá lugar durante la temporada 25/26 de la orquesta. El ganador de la edición de este año será invitado a la próxima temporada, y así sucesivamente.