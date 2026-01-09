Lanzarán al mercado nuevos productos y servicios que mejoren la eficiencia, el ahorro, el confort y potencien una red eléctrica más flexible

Iberdrola y Airzone se unen para mejorar la eficiencia de la climatización

Iberdrola y Airzone han firmado un acuerdo estratégico para desarrollar soluciones integradas de control de climatización y gestión energética en el hogar, con el objetivo de mejorar la eficiencia, el confort y el ahorro para los clientes. La alianza refuerza el impulso a la electrificación mediante el uso combinado de tecnología, conectividad y análisis de datos aplicados a la gestión energética doméstica.

Isabel Naranjo