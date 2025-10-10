Hoy ha dado comienzo el proyecto de 109 VPO en Lagunillas con la demolición de las edificaciones del entorno

En la jornada de hoy, han comenzado los primeros pasos del proyecto residencial de las 109 VPO de Lagunillas con las demoliciones de los edificios del entorno. Se espera que el proyecto esté listo a finales de 2027.

La llegada de vecinos, por otro lado, se prevé para enero o febrero de 2028. El proyecto cuenta con una superficie de 8.726 metros cuadrados (8.262 residenciales y 463 destinados a usos comerciales).

Las viviendas serán de uno, dos y tres dormitorios, con garaje y trastero, y estarán distribuidas en siete edificios de entre dos y tres alturas. También habrá zonas verdes, áreas de juego infantil, espacios de coworking y locales de proximidad.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado el trabajo de la Junta de Andalucía desbloqueando este proyecto residencial que espera vea la luz dentro de muy poco tiempo.

El CEO de la promotora Lagoom Living, Javier Braza, ha señalado la importancia de este proyecto de viviendas que va a rehabilitar el casco histórico de la capital y va a otorgar al barrio la vida que merece.