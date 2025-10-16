Hoy ha dado comienzo la II edición de la Semana de la Proximidad que se prolongará hasta el próximo miércoles 22 de octubre

Bajo el lema ‘Redescubriendo nuestros barrios’, la II Semana de la Proximidad trata de implicar a organizaciones, instituciones y establecimientos de los 11 distritos de la ciudad en el desarrollo de actividades, mayoritariamente gratuitas, para dar visibilidad a acciones locales que ponen en valor la proximidad como factor clave de la calidad de vida y la sostenibilidad en torno a la regeneración urbana, la alimentación sostenible, la economía local y la vida de barrio.

En la primera edición participaron 52 organizaciones llevando a cabo 95 acciones como talleres, ponencias o visitas guiadas por los barrios.

En Más de Uno Málaga, nos cuenta más detalles el coordinador de la semana y miembro de la Fundación Foro NESI, Álvaro López.