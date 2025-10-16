II Semana de la Proximidad

Hoy ha dado comienzo la II edición de la Semana de la Proximidad que se prolongará hasta el próximo miércoles 22 de octubre

Una semana organizada por el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Foro NESI y que contará con más de 190 actividades en los barrios de la capital de la Costa del Sol

Redacción

Málaga |

Bajo el lema ‘Redescubriendo nuestros barrios’, la II Semana de la Proximidad trata de implicar a organizaciones, instituciones y establecimientos de los 11 distritos de la ciudad en el desarrollo de actividades, mayoritariamente gratuitas, para dar visibilidad a acciones locales que ponen en valor la proximidad como factor clave de la calidad de vida y la sostenibilidad en torno a la regeneración urbana, la alimentación sostenible, la economía local y la vida de barrio.

En la primera edición participaron 52 organizaciones llevando a cabo 95 acciones como talleres, ponencias o visitas guiadas por los barrios.

En Más de Uno Málaga, nos cuenta más detalles el coordinador de la semana y miembro de la Fundación Foro NESI, Álvaro López.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer