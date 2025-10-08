El Hotel Los Castaños de Cartajima recibe el Premio Joan Hunt

El Hotel Los Castaños de Cartajima recibió el premio Joan Hunt en categoría de trayectoria empresarial, una distinción de la Fundación Cudeca y la Diputación de Málaga que reconoce la aportación de los extranjeros residentes en el desarrollo de la provincia.

Antje y Frank son los propietarios del Hotel Los Castaños. Tras dos décadas vinculados a la política alemana y europea, decidieron emprender un nuevo camino en Andalucía. Antje trabajó originalmente en turismo como gestora para un operador turístico, y Frank desarrolló sus primeras experiencias profesionales en la construcción, la logística de moda y como chef.

En 2022 se hicieron cargo del Hotel Los Castaños de Cartajima y lo transformaron en un espacio sostenible, familiar y abierto. Con pasión e innovación, han apostado por invertir en esta tierra y luchar contra la despoblación, creando un turismo responsable que pone en valor la cultura local y el estilo de vida andaluz. Sus cenas mediterráneas con toques internacionales, el respeto al entorno y su integración en la vida del pueblo son ejemplo de cómo un proyecto extranjero puede generar riqueza y hospitalidad para todos. Este premio reconoce la valentía de emprender lejos de la tierra natal, construir empresa y generar desarrollo en el interior de la provincia. El Hotel Los Castaños recibe a huéspedes de todo el mundo que llegan buscando desconexión, tranquilidad y auténtico contacto con la naturaleza.

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acogió el pasado 25 de septiembre una gala para hacer entrega por cuarto año consecutivo de estos galardones que se inspiran en la fundadora de Cudeca, Joan Hunt, británica que revolucionó los cuidados paliativos no solo a nivel local, sino también nacional. Además del Hotel Los Castaños, en otras categorías los premiados fueron el Club de Leones de La Cala, The Olive Press, la Pastelería Dora Ortiz, Lorenzo Saval, Nina Zhivanevskaya, el Consulado Alemán en Málaga y el Ayuntamiento de Estepona.