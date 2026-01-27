Los hospitales Vithas en Andalucía ofrecen pautas clave para recuperar la salud digestiva

Los hospitales Vithas en Andalucía (Vithas Málaga, Vithas Granada, Vithas Almería, Vithas Xanit Internacional y Vithas Sevilla) alertan sobre el impacto que los excesos alimentarios llevados a cabo durante las fiestas tienen en la salud de la población. Según diversos estudios, siete de cada diez españoles padecen algún tipo de molestia gastrointestinal durante o después de las fiestas, periodo en el que la ingesta calórica puede incrementarse de forma notable, superando en muchos casos las 3.000 o 4.000 calorías en las comidas principales.

Este aumento en el consumo de grasas, azúcares y alcohol, sumado a la alteración de los horarios habituales, provoca un incremento significativo en las consultas por dispepsia (digestiones pesadas), reflujo gastroesofágico y alteraciones del tránsito intestinal. Ante este escenario, varios especialistas de Vithas en la región se unen para ofrecer una serie de consejos profesionales que permitan recuperar el equilibrio metabólico y digestivo de manera segura y eficaz.

El Dr. David Marín García, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Vithas Málaga, recuerda que la salud digestiva está íntimamente ligada al estilo de vida general. “Recuperar la salud digestiva no solo depende de lo que comemos, sino de cómo activamos nuestro metabolismo. Retomar la actividad física moderada ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a reducir la pesadez abdominal. El objetivo debe ser la sostenibilidad: pequeños cambios mantenidos en el tiempo son más efectivos que grandes esfuerzos puntuales que el cuerpo no puede procesar tras el estrés digestivo de las fiestas”, concluye.

Además, el especialista recomienda evitar el consumo de tabaco y reducir el café, ya que son irritantes de la mucosa gástrica. "La clave está en la moderación y en escuchar las señales de nuestro cuerpo para restablecer el equilibrio digestivo de forma natural y duradera".

Por su parte, Ana García Navarro, coordinadora de la Unidad de Obesidad del Hospital Vithas Granada, explica que el propósito de perder peso es especialmente frecuente a comienzos de año, pero recuerda que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere un abordaje médico adecuado. Como especialista en Cirugía del Aparato Digestivo, García Navarro subraya que “cuando los intentos con dietas o ejercicio no ofrecen los resultados esperados, es fundamental contar con ayuda profesional para realizar un diagnóstico preciso y diseñar un tratamiento personalizado, adaptado a las necesidades de cada paciente”.

En la misma línea de estas dietas milagro, el especialista José Luis Esteller, nutricionista del Hospital Vithas Almería, recomienda retomar hábitos saludables de forma progresiva, evitando dietas extremas o soluciones rápidas. “El aparato digestivo no necesita restricciones drásticas para recuperarse, sino volver a una alimentación equilibrada, ordenada y adaptada a cada persona”. En este sentido, aconseja estructurar el día en varias comidas, mantener horarios regulares y priorizar raciones moderadas.

Tras periodos de excesos, viajes o cambios de horarios, es habitual que el aparato digestivo se resienta con hinchazón, pesadez o digestiones lentas. Estos desajustes tienen mucho que ver con la microbiota intestinal, un ecosistema muy sensible a las variaciones en la alimentación, el descanso o el estrés. El Dr. Pedro Rosón, jefe del servicio de Digestivo del Hospital Vithas Xanit Internacional, recuerda que, para recuperar el equilibrio, el objetivo no es “compensar” de forma brusca, sino volver poco a poco a una rutina digestiva estable: establecer horarios regulares, optar por raciones moderadas y reintroducir de manera progresiva alimentos ricos en fibra, de forma que la microbiota pueda adaptarse sin generar más molestias.

Por último, no debemos olvidar que las denominadas dietas detox o los planes restrictivos que proliferan tras periodos de excesos suponen un riesgo real para la salud”. Así lo advierte el Dr. Cristóbal Morales, especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital Vithas Sevilla. Según explica, “los ayunos descontrolados y otros métodos que prometen una depuración rápida pueden desencadenar desequilibrios metabólicos agudos, una importante pérdida de masa muscular e incluso patologías derivadas del consumo excesivo de ciertos nutrientes”. En este sentido, el especialista de Vithas Sevilla señala que “está demostrado que estas dietas estrictas fracasan y favorecen el temido efecto rebote. En este contexto, el Dr. Morales recuerda que los nuevos tratamientos farmacológicos basados en agonistas GLP-1 han transformado el abordaje de la obesidad y serán determinantes en 2026.