HM Hospitales incorpora tecnologías de marcaje magnético en la cirugía del cáncer de mama

HM Hospitales continúa avanzando en su apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la atención oncológica con la incorporación en Málaga de marcaje magnético, un procedimiento que utiliza nanopartículas de óxido de hierro supermagnéticas para la localización del ganglio centinela en pacientes con cáncer de mama. Esta técnica supone, entre otras ventajas, una alternativa al uso de radioisótopos, mejorando así la planificación quirúrgica.

La biopsia selectiva del ganglio centinela constituye uno de los procedimientos fundamentales en el tratamiento del cáncer de mama en pacientes sin afectación axilar clínica ni radiológica. Su correcta identificación permite conocer si la enfermedad se ha extendido a los ganglios linfáticos y determinar el tratamiento más adecuado para cada paciente, evitando en muchos casos cirugías más agresivas.

Hasta ahora, el método de referencia para localizar el ganglio centinela se basaba en la utilización de radioisótopos, una técnica altamente eficaz pero que implica una logística compleja, coordinación entre diferentes servicios hospitalarios y el cumplimiento de estrictos protocolos relacionados con el manejo de material radiactivo.

La tecnología de marcaje magnético representa una alternativa segura y eficaz a este procedimiento. Mediante la inyección de nanopartículas de óxido de hierro supermagnéticas, el cirujano puede localizar el ganglio centinela utilizando una sonda magnética de alta sensibilidad, obteniendo tasas de detección comparables a las de la técnica convencional basada en radioisótopos y azul de metileno.

Ahondando en su funcionamiento, cabe destacar que el sistema de marcaje magnético dispone de dos presentaciones: por un lado, el contraste supermagnético líquido, que permite sustituir la biopsia selectiva de la centinela por esta sustancia que está compuesta de materiales bioabsorbibles y tolerables sin tener que estar expuestos a los posibles efectos de la radiación; y por otro lado, unas semillas superparamagnéticas, que permiten el marcaje de lesiones que no son palpables, con el objetivo de facilitar la detección dentro de quirófano del tumor, evitando también así el marcaje con semillas de radioisótopos.

Doctores del Servicio de Cirugía General de HM Hospitales en Málaga | Onda Cero Málaga

Diversos estudios han demostrado que la utilización de nanopartículas de óxido de hierro supermagnéticas ofrece una elevada concordancia con la técnica convencional para la detección del ganglio centinela, con una curva de aprendizaje corta y resultados reproducibles, consolidándose como una alternativa eficaz en el abordaje quirúrgico del cáncer de mama.

Para el Dr. Antonio González, jefe del Servicio de Cirugía General de HM Hospitales en Málaga, "la incorporación de esta tecnología supone un avance muy importante en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Nos permite mantener la misma fiabilidad en la localización del ganglio centinela que la técnica convencional, pero simplificando el proceso asistencial y ofreciendo una alternativa que mejora la organización del procedimiento y la experiencia de la paciente".