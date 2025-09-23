HM Hospitales continúa su expansión en Málaga con la compra de una parcela en el entorno de La Rosaleda

El Grupo HM Hospitales cuenta en la provincia con varios centros: el Hospital HM Málaga, el Hospital Internacional HM Santa Elena, HM Gálvez y el policlínico HM El Pilar. Hoy, en nuestro espacio de salud recibimos a la Dra. Virginia Grando, directora territorial para los mencionados hospitales.

Virginia Grando, da más detalles de la compra de la parcela del grupo en el entorno del Estadio La Rosaleda, además, nos adelanta que este centro se va a convertir en el centro de referencia de todos los hospitales de la provincia. La doctora también ha asegurado que otra de las grandes construcciones recientes del grupo es el nuevo Hospital HM Vélez-Málaga.