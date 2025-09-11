Salud

El Hospital HM Málaga incorpora un nuevo equipo de Otorrinolaringología

El servicio de ORL, liderado por el Dr. Maximiliano Alea, lo componen profesionales con amplia formación y experiencia en distintas subáreas de la Otorrinolaringología y atiende tanto patología general como casos complejos

Redacción

Málaga |

El Hospital HM Málaga ha incorporado un nuevo equipo médico para su servicio de Otorrinolaringología (ORL) liderado por el Dr. Maximiliano Alea. Con una sólida trayectoria clínica y quirúrgica, el Dr. Alea asume el liderazgo de un servicio clave para el diagnóstico y tratamiento de patologías del oído, nariz y garganta, con el objetivo de consolidar una atención integral, de alta especialización, y con acceso a las técnicas más actuales en ORL.

La incorporación de este nuevo equipo, altamente especializado, responde al compromiso de HM Hospitales con la excelencia médica y la mejora constante de sus servicios. El área de Otorrinolaringología en HM Málaga atenderá tanto patología general como casos complejos, y lo hará desde un enfoque colaborativo con otras especialidades del hospital.

Además del Dr. Alea, el servicio lo componen los Doctores: Simón Medel, Sara Sánchez Paniagua, Jean Paul Loaiza, Alicia López y Houda Ben Abdellah; todos ellos especialistas con amplia formación y experiencia en distintas subáreas de la Otorrinolaringología.

El nuevo equipo de ORL del Hospital HM Málaga aborda de forma integral áreas de especialización como la otología y neurotología, para el tratamiento de enfermedades del oído, hipoacusia, vértigo y trastornos del equilibrio. Cuenta con otorrinos especializados en laringología, con atención especializada para disfonías y trastornos de la voz; y Otorrinolaringología pediátrica, ofreciendo atención específica a niños y adolescentes.

Además, los profesionales que la integran están especializados en rinología y cirugía endoscópica nasal, enfocada en patologías nasosinusales y alteraciones del olfato. También en trastornos del sueño, con enfoque multidisciplinar en apnea del sueño, ronquido y otras alteraciones respiratorias nocturnas.

