HLA Hospital Universitario El Ángel acoge el XXII Curso Internacional de Hipospadias con cirugías en directo

HLA Hospital Universitario El Ángel vuelve a convertirse en sede del XXII Curso Internacional de Hipospadias y Cirugía Reconstructiva Genital, una cita formativa de referencia que tendrá lugar del 16 al 21 de noviembre de 2025 y que combina la actualización teórica con la cirugía en directo sobre pacientes pediátricos. El curso está organizado por la Escuela de Urología Pediátrica del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, en colaboración con HLA Hospital Universitario El Ángel.

Dirigido a urólogos, cirujanos pediátricos y médicos residentes, el programa ofrece una inmersión práctica en las principales técnicas de corrección de hipospadias y otras malformaciones genitales, con el objetivo de mejorar los resultados funcionales y estéticos en pacientes de corta edad.

La hipospadias es una malformación congénita que afecta a recién nacidos varones y en la que el orificio de la uretra no se sitúa en la punta del pene, pudiendo asociarse a incurvación peneana y otras alteraciones anatómicas. Estas anomalías pueden tener consecuencias a nivel funcional, estético, psicológico y social si no se corrigen de manera adecuada.

La cirugía reconstructiva genital pediátrica requiere equipos con alta especialización, experiencia y entrenamiento continuo, especialmente en casos complejos y reintervenciones. Cursos como este XXII Curso Internacional de Hipospadias permiten compartir protocolos, técnicas y resultados entre profesionales de diferentes centros, contribuyendo a mejorar la atención a los pacientes pediátricos.

Un área quirúrgica de primer nivel y un sistema de streaming pionero

Desde 2023, el curso se celebra en los quirófanos de HLA Hospital Universitario El Ángel, cuya dotación tecnológica y estándares de seguridad permiten desarrollar intervenciones de alta complejidad en un entorno controlado.

El centro cuenta, además, con un sistema de streaming quirúrgico pionero que posibilita la retransmisión en directo de las cirugías al salón de actos del hospital. De este modo, los alumnos pueden seguir cada procedimiento con detalle, observar la toma de decisiones del equipo quirúrgico y plantear dudas en tiempo real, sin interferir en la dinámica del quirófano ni comprometer la seguridad del paciente.

“Para HLA Hospital Universitario El Ángel es una responsabilidad y un orgullo acoger de nuevo este curso internacional, que nos sitúa como un entorno de referencia en formación y cirugía pediátrica altamente especializada”, señala el Dr. Manuel Viola, director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel.

Veintidós ediciones al servicio de la formación en hipospadias

El Curso Internacional de Hipospadias y Cirugía Reconstructiva Genital alcanza su vigésimo segunda edición, consolidado como una de las citas más importantes en el ámbito de la urología pediátrica.

A lo largo de estas jornadas se abordan, entre otros, casos de hipospadias primarias y reintervenciones (“redo”), incurvación peneana, uretroplastias y corrección de fístulas, seleccionados por su interés docente y su complejidad técnica.

“El valor diferencial de este curso es que los asistentes no solo ven las técnicas, sino que acompañan el proceso completo: antes, durante y después de la cirugía, en pacientes reales y en escenarios clínicos complejos”, explica el Dr. Moisés Mieles, coordinador del curso y especialista del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Un equipo docente internacional liderado desde Miami y Málaga

El docente principal de esta edición es el Dr. Rafael Gosálbez, del University and Children’s Hospital (Miami, EEUU), referente internacional en cirugía urológica pediátrica y reconstructiva. Su presencia, desplazándose expresamente desde Miami para participar en el curso, supone uno de los principales atractivos de esta cita formativa.

La coordinación recae en el Dr. Moisés Mieles, de la Unidad de Urología Pediátrica de HLA Hospital Universitario El Ángel, que lidera la organización científica y la selección de los casos quirúrgicos.

El curso se enmarca en la actividad de la Escuela de Urología Pediátrica del Colegio de Médicos de Málaga, cuya dirección ostenta el Dr. Manuel García Mérida y cuya coordinación recae en la Dra. María José Llamas Centeno.