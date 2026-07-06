La histórica Sala María Cristina de Málaga será escenario de un concierto gratuito protagonizado por el Coro de Niños de Westminster, una de las agrupaciones corales jóvenes más reconocidas de Reino Unido

El Coro de Niños de Westminster, una de las formaciones corales jóvenes más reconocidas de Reino Unido, ofrecerá una gira de conciertos por Andalucía este mes de julio, con actuaciones en Marbella, Málaga y Granada.

La gira comenzará el 7 de julio en la Iglesia de la Encarnación de Marbella, continuará el 8 de julio en la Sala María Cristina de Málaga y concluirá el 11 de julio en la Catedral de Granada. Los conciertos permitirán al público disfrutar de una de las agrupaciones infantiles de mayor prestigio de Europa, heredera de una larga tradición musical vinculada a la histórica Westminster School de Londres.

Procedente de Londres, el conjunto está formado por cuarenta jóvenes cantores de la Westminster Under School, centro vinculado a la histórica Westminster School. A lo largo de los años, el coro ha desarrollado una intensa actividad artística que le ha llevado a actuar en algunos de los auditorios y espacios religiosos más prestigiosos del Reino Unido, así como en numerosas giras internacionales.

Dirigido por Rebecca Thorn, y con el acompañamiento al piano de Alex Aitken, el coro presentará obras de algunos de los compositores más destacados del repertorio romántico, impresionista y contemporáneo, incluyendo piezas de Liszt, Ravel, Mendelssohn y Rachmaninoff, junto a una selección de obras corales de Rutter, Todd, Hagenberg, Goodall y Chilcott.

La actuación contará con el acompañamiento al piano de Alex Aitken, destacado músico británico formado en Cambridge y la Royal Academy of Music de Londres, ampliamente reconocido por su trabajo como director musical, pianista y organista.

La presencia del Coro de Niños de Westminster en la Sala Fundación Unicaja María Cristina permitirá al público malagueño disfrutar de una de las grandes tradiciones corales británicas en uno de los espacios musicales más emblemáticos de la ciudad