Higuerón Resort refuerza su posicionamiento internacional con una oferta experiencial que combina gastronomía, bienestar y lujo residencial

Además, las Leiro Residences han alcanzado cifras récord de ocupación, con las Villas como protagonistas indiscutibles del verano.

El viajero actual busca algo más que un lugar donde alojarse: quiere vivir una experiencia completa, que combine bienestar, gastronomía, privacidad y diseño. En Higuerón trabajamos para que cada estancia sea una inmersión en un estilo de vida”, afirma Mónica Sánchez, directora de Higuerón Hotel 5* Curio Collection by Hilton.

Crecimiento internacional y conectividad estratégica

Este verano, más del 70 % de los huéspedes de Higuerón Resort han sido internacionales. Reino Unido y Estados Unidos lideran el ranking, mientras que Francia ha mostrado un crecimiento notable. La cercanía al Aeropuerto Málaga-Costa del Sol, con más de 140 conexiones internacionales, ha sido clave para atraer a este perfil de viajero. La reactivación del vuelo directo entre Málaga y Nueva York ha impulsado especialmente el mercado estadounidense, favoreciendo estancias más largas y frecuentes.

“La multiculturalidad enriquece nuestro día a día. Nos obliga a innovar, a personalizar y a entender que el lujo no es igual para todos, pero sí debe ser memorable para cada uno”, añade Luis García, director de Marketing y Relaciones Institucionales de Higuerón Resort.

Gastronomía de autor y diversidad culinaria

La cocina es uno de los grandes atractivos del resort. El restaurante Sollo, galardonado con estrella Michelin y estrella Verde, dirigido por el chef Diego Gallegos, ofrece una propuesta sostenible y creativa que convive con otros espacios gastronómicos como el Beach Club Higuerón y la Infinity Pool Rooftop. Cocina japonesa, mediterránea contemporánea y opciones saludables completan una oferta pensada para un cliente cosmopolita que valora la autenticidad y el sabor local.

Bienestar integral: salud, deporte y tecnología

El bienestar forma parte del ADN de Higuerón Resort. Este año se han incorporado nuevas instalaciones como pistas de tenis, cámara hiperbárica y fotobiomodulación, que se suman al Higuerón Spa y al Sport Club. La combinación de tecnología, entorno natural y atención personalizada convierte al resort en un referente europeo en turismo de salud y deporte.

Leiro Residences: villas con ocupación récord

Las Leiro Residences, integradas en el complejo y respaldadas por Prefered, han vivido su mejor verano. Las Villas, diseñadas para estancias prolongadas, han alcanzado una ocupación cercana al 100 %. Arquitectura de vanguardia, privacidad y servicios premium como cocinas gourmet, cine privado y jacuzzi definen una experiencia residencial que va más allá del alojamiento tradicional.

Un destino que atrae a grandes nombres

Este verano, Higuerón Resort ha recibido a figuras internacionales como Jennifer López, equipos como la NBA y la selección alemana de baloncesto. Estas visitas refuerzan el posicionamiento del resort como destino de confianza para celebridades, deportistas y eventos de alto nivel.

Con una visión que combina excelencia, sostenibilidad y diseño, Higuerón Resort se consolida como un destino integral que responde a las nuevas demandas del turismo internacional. Más allá de ser un lugar de descanso, el resort se posiciona como un estilo de vida en sí mismo, donde cada detalle está pensado para ofrecer experiencias únicas, personalizadas y memorables