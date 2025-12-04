NAVIDAD 2025

Higuerón Resort celebra la magia de la Navidad con una experiencia única que combina gastronomía, luz y emoción

Higuerón Resort ha presentado esta mañana en un encuentro exclusivo, “Caminho 2026: The Origin of Light”, la nueva propuesta gastronómica creada por el chef Diego Gallegos para el restaurante Sollo- reconocido con una Estrella Michelin recién renovada, una Estrella Verde de sostenibilidad y dos Soles Repsol- y que supone el primer adelanto de la narrativa culinaria con la que el restaurante inaugurará 2026. Además, el resort ha revelado los detalles de su Gala de Nochevieja, ha estrenado su spot navideño y ha contado con la visita especial de Papá Noel, reforzando el espíritu festivo y familiar que caracteriza estas fechas.

Isabel Naranjo

Malaga |

Navidad
Una propuesta gastronómica que ilumina los sentidos

“Caminho 2026: The origin of light” se integra en la campaña navideña del resort, “The Season of Light – Where experiences shine brighter”, conectando directamente con el concepto de la luz como origen, guía e inspiración. Este menú representa el inicio de una nueva etapa del chef, más madura, introspectiva y profundamente ligada al ecosistema sostenible del resort y a su sistema acuapónico.

Se trata de un menú degustación formado por nueve pases en el que destacan ingredientes de proximidad, productos sostenibles y guiños a la tradición andaluza y latinoamericana. La propuesta recorre desde snacks con sabores marinos y vegetales, hasta principales donde brillan el pescado, el venado y las verduras de temporada, para finalizar con postres que fusionan cítricos, quesos y matices exóticos.

Una Gala de Nochevieja Mágica

Algunos de los nuevos platos podrán degustarse durante la Gala de Nochevieja, transformando esta noche tan especial en una experiencia donde naturaleza, emoción y sostenibilidad se entrelazan. Aprovechando la ocasión, también se ha presentado la gala de Nochevieja de Higuerón Resort, inspirada en un bosque navideño onírico, repleto de luz, naturaleza y emoción.

“’Caminho 2026’ es mucho más que un menú. Es una invitación a descubrir el origen de la luz y a iniciar un nuevo ciclo vital y gastronómico desde la emoción, el respeto al producto y la sostenibilidad. Nos enorgullece ser el escenario de esta experiencia única junto a Diego Gallegos y su equipo”, ha señalado XX de Higuerón Resort.

“Con ‘Caminho 2026: The origin of light’ quiero invitar a cada comensal a iniciar un nuevo viaje, a través de una cocina que respeta el producto, cuida el entorno y transmite emoción en cada plato. Es un menú pensado para iluminar los sentidos y celebrar el origen de lo que nos inspira”, ha destacado Diego Gallegos.

Spot navideño y visita de Papá Noel

Como parte de esta jornada, Higuerón Resort ha estrenado su spot navideño, pieza central de la campaña “The Season of Light”, que invita a vivir la magia de la Navidad en un entorno único. Además, los asistentes han disfrutado de una visita muy especial: Papá Noel, que ha compartido momentos mágicos con los invitados.

