Higuerón Resort celebra la magia de la Navidad con una experiencia única que combina gastronomía, luz y emoción

Una propuesta gastronómica que ilumina los sentidos

“Caminho 2026: The origin of light” se integra en la campaña navideña del resort, “The Season of Light – Where experiences shine brighter”, conectando directamente con el concepto de la luz como origen, guía e inspiración. Este menú representa el inicio de una nueva etapa del chef, más madura, introspectiva y profundamente ligada al ecosistema sostenible del resort y a su sistema acuapónico.

Se trata de un menú degustación formado por nueve pases en el que destacan ingredientes de proximidad, productos sostenibles y guiños a la tradición andaluza y latinoamericana. La propuesta recorre desde snacks con sabores marinos y vegetales, hasta principales donde brillan el pescado, el venado y las verduras de temporada, para finalizar con postres que fusionan cítricos, quesos y matices exóticos.

Una Gala de Nochevieja Mágica

Algunos de los nuevos platos podrán degustarse durante la Gala de Nochevieja, transformando esta noche tan especial en una experiencia donde naturaleza, emoción y sostenibilidad se entrelazan. Aprovechando la ocasión, también se ha presentado la gala de Nochevieja de Higuerón Resort, inspirada en un bosque navideño onírico, repleto de luz, naturaleza y emoción.

“’Caminho 2026’ es mucho más que un menú. Es una invitación a descubrir el origen de la luz y a iniciar un nuevo ciclo vital y gastronómico desde la emoción, el respeto al producto y la sostenibilidad. Nos enorgullece ser el escenario de esta experiencia única junto a Diego Gallegos y su equipo”, ha señalado XX de Higuerón Resort.

“Con ‘Caminho 2026: The origin of light’ quiero invitar a cada comensal a iniciar un nuevo viaje, a través de una cocina que respeta el producto, cuida el entorno y transmite emoción en cada plato. Es un menú pensado para iluminar los sentidos y celebrar el origen de lo que nos inspira”, ha destacado Diego Gallegos.

Spot navideño y visita de Papá Noel

Como parte de esta jornada, Higuerón Resort ha estrenado su spot navideño, pieza central de la campaña “The Season of Light”, que invita a vivir la magia de la Navidad en un entorno único. Además, los asistentes han disfrutado de una visita muy especial: Papá Noel, que ha compartido momentos mágicos con los invitados.