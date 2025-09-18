Higuerón Resort afianza su liderazgo MICE en la Costa del Sol con una propuesta 360º y experiencias personalizadas

En materia de eventos, despliega el mayor inventario de la región con 5.050 m²: 2.050 m² de salones y 3.000 m² de áreas exteriores. La sala principal, de 1.360 m², admite hasta 1.000 personas en teatro, 500 en banquete y 700 en cóctel. Completa la oferta un conjunto de 10 salones con luz natural y acceso directo para vehículos expositivos, además de tecnología audiovisual de última generación.

La oferta MICE de Higuerón Resort se integra perfectamente en el concepto de ‘experiencia 360º’ al combinar de forma estratégica todos los pilares del complejo. “Esto permite organizar eventos corporativos inmersivos, personalizados y memorables a través del arte, la hospitalidad, la gastronomía, el bienestar y el deporte”, explica Luis García, director de Marketing y Comunicación.

El complejo alberga más de 400 obras de arte de artistas vanguardistas, un marco que inspira y puede incorporarse a programas de congresos con rutas y talleres. En clave lifestyle y networking, cuenta con venues singulares: la Terraza Infinity (vistas panorámicas para recepciones al atardecer), los Jardines de MED (escenario natural y sofisticado) y The Beach Club (cenas y cócteles junto al mar).

“El cliente MICE de lujo exige propuestas a medida, hiperpersonalizadas, con identidad visual, narrativa y branding propio. Los espacios del hotel, así como los conceptos creados por el Hotel Higuerón Curio, acompañan al cliente durante todos sus proyectos”, apunta Luis García. En la práctica, esto se traduce en escenografías flexibles, personalización integral de espacios y recorridos de asistentes diseñados para reforzar el storytelling de cada marca.

La propuesta gastronómica es el gran reclamo para activaciones y teambuilding. En Higuerón está liderada por SOLLO, distinguido con una estrella Michelin y una Estrella Verde por su compromiso ambiental. El equipo trabaja con ingredientes locales y de temporada, reducción del desperdicio e innovación en su sistema de acuaponía, que dota de identidad propia a menús y experiencias culinarias. “Actualmente, lo que más nos demandan son experiencias gastronómicas, como showcookings privados donde nuestro chef Michelin Diego Gallegos y su sistema de Acuaponía desempeñan un papel fundamental”, señala. “Se realiza una visita formativa a las instalaciones de Acuaponía, donde Diego explica su sistema de producción ecológica, seguida de una sesión de showcooking ofrecida por él. También proponemos talleres de arte dirigidos por artistas urbanos como Darko. Entre las actividades más solicitadas están los deportes de team building y los retos en equipo, como torneos de pádel y gymkanas en la zona de arena de voleibol playa, todo dentro de las instalaciones del hotel”.