Los Hermanos Campano, distinguidos en Málaga Avanza por su trayectoria

Toda empresa tiene un origen, y este caso fue la unión de dos hermanos en los años sesenta del siglo XX en el municipio malagueño de Ardales, cuna y sede de nuestra actividad hasta la actualidad. En la década de los sesenta, los hermanos Francisco y Antonio iniciaron andadura en el sector de la construcción con la apertura de un almacén en el casco urbano del pueblo. Ya en 1989 se constituye la sociedad Hermanos Campano SL, con el objetivo de expandirse en sectores como la construcción, el transporte y las obras de restauración de monumentos históricos.

Actualmente, el Grupo Campano centra su actividad en el transporte de mercancías por carretera y en la ejecución de obras de construcción y restauración de edificios históricos y bienes de interés cultural. Disponemos de una amplia flota de camiones de última generación, con cobertura en España y Portugal.