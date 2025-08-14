FERIA DE MÁLAGA 2025

Guía de Casetas de las Cofradías

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha editado, un año más, una guía con la información relativa a la participación de las Hermandades y Cofradías agrupadas durante la Feria de Málaga 2025

Redacción

Málaga |

Casetas de las Cofradías
Casetas de las Cofradías

En esta celebración serán numerosas las corporaciones que participen de diferente forma en las fiestas locales con actividades singulares y puntuales durante la semana en diferentes puntos del Centro Histórico o el Real de la Feria así como con el montaje de casetas propias en sus Casas de Hermandad o en el recinto de Cortijo de Torres.

Desde la Agrupación de Cofradías se anima a todos los malagueños a acudir a las diferentes citas programadas por las Hermandades y Cofradías de Málaga por ser una oportunidad extraordinaria para disfrutar de la Feria de Málaga con un estilo tradicional, sano y con solera a la vez que se contribuye económicamente con los diferentes proyectos sociales y patrimoniales que afrontan.

