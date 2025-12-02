Grupo Cordia, reconocida en los VII Premios Andalucía de La Razón

En la actualidad, Grupo Cordia, construye en el enclave natural de Cerrado del Águila, en el municipio malagueño de Mijas: es el proyecto 360° by Cordia, la nueva promoción de lujo de la promotora internacional Cordia Group en la Costa del Sol.

Contempla la construcción de más de 500 viviendas entre montañas y a solo cinco minutos del mar. La primera fase, ya en marcha, contará con 71 viviendas de entre uno y cuatro dormitorios, con superficies que oscilan entre 77 y 380 metros cuadrados, amplias terrazas, ventanales de suelo a techo y jardines privados en planta baja.