'Greencities' 2025 arranca con soluciones pioneras en datos, energía solar e innovación

La edición de 2025 de 'Greencities, Urban Intelligence & Smart Mobility' arranca este miércoles en Málaga con una amplia propuesta de servicios, soluciones y tecnologías para mejorar la habitabilidad de las ciudades en términos de sostenibilidad, eficiencia y gobernanza. Este evento se podrá visitar de 8.30 a 18.30 horas el miércoles y el jueves de 8.30 a 15.00 horas.

Así lo ha informado la organización en un comunicado, en el que recuerda que el acto de inauguración está previsto en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) donde, de las más de 200 empresas y entidades representadas en el evento, 88 mostrarán en la zona expositiva destacadas novedades para incorporar a los servicios urbanos de los territorios.

Entre ellas, se mostraran sistemas vinculados a energías renovables, especialmente solar, para optimizar proyectos de autoconsumo, plataformas para la reducción de emisiones y soluciones de iluminación eficiente y sostenible.

La tecnología también será protagonista con gemelos digitales para simulación y optimización urbana, soluciones de movilidad, mobiliario y equipamiento inteligente y herramientas para planificar, diseñar y administrar entornos urbanos. Otras aplicaciones se centran en la gobernanza y la administración digital, con infraestructuras de analítica de datos, control de edificios y servicios digitales para la ciudadanía.

Además, se presentarán aplicaciones para la coordinación de recursos y medio ambiente como control de agua y automatización de riego, monitorización de la calidad del aire, mantenimiento de zonas verdes o gestión de residuos.