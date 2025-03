La Gran Procesión de Roma extiende su itinerario y podrá finalizar en su punto de partida

Mediante esta extensión, el punto de inicio de la Gran Procesión se adelantará a la Via Claudia, en concreto, junto a la Piazza Celimontana, un espacio que también permitirá que el enclave de finalización del recorrido sea el mismo que el de salida. De esta manera, y tras barajar variables a pie de recorrido entre la coordinadora del Comité Organizador, Paloma Saborido, y las autoridades romanas y del Dicasterio, el recorrido queda de la siguiente forma:

Se adelanta el punto de inicio a la Via Claudia, donde retornará la comitiva, pasando ante el Coliseo tanto a la ida, por la tarde, como a la vuelta, por la noche. Está previsto que la Preprocesión realice el mismo recorrido: Piazza Celimontana, via Claudia, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.