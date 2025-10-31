Gran Marbella Resort & Beach Club, el refugio de lujo para una escapada otoñal en la Costa del Sol

Gran Marbella Resort & Beach Club, inicia la temporada otoñal posicionándose como un nuevo referente de lujo en Marbella. Parte de Iconic Luxury Hotels, el resort combina la elegancia andaluza con diseño contemporáneo en la tranquila playa del Real de Zaragoza, ofreciendo 135 habitaciones y suites, gastronomía mediterránea, bienestar y Amù Beach Club, un exclusivo beach club al estilo Riviera.

Cocina mediterránea a cualquier hora del día La propuesta culinaria de Gran Marbella Resort & Beach Club está pensada para satisfacer todos los gustos en cualquier momento del día. Su restaurante principal, La Terraza , sirve un menú de inspiración mediterránea con platos destacados como el linguine con marisco en salsa de ajo y limón o el atún a la malagueña , todo acompañado de impresionantes vistas al jardín y al mar.

Para quienes prefieren ambientes más relajados, el hotel dispone de varios bares en ubicaciones únicas: el Garden Bar , rodeado de exuberante vegetación, ofrece cócteles con alma andaluza como el Gran Rebujito o el Besos Español ; el Lobby Bar , un espacio tranquilo ideal para un aperitivo informal; y el Pool Bar , perfecto para disfrutar de una bebida junto a la piscina.

Amù Beach Club: de la Côte d’Azur a la Costa del Sol

Diseñado como un destino en sí mismo, Amù encarna el lujo sin esfuerzo en cada detalle: un servicio cálido e intuitivo, interiores cuida dosamente seleccionados y una atmósfera envolvente que invita a quedarse. En el corazón de la experiencia se encuentra el

Signature Tableside Moment , un ritual único en cada localización donde la hospitalidad se convierte en espectáculo.

Abierto tanto a huéspedes como al público general, promete convertirse en uno de los epicentros sociales más destacados del litoral marbellí