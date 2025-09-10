El Gran Hotel Miramar ha sido sede de la presentación de la Pasarela Larios Málaga Fashion Week 2025

El Gran Hotel Miramar ha sido el escenario este martes de la segunda rueda de prensa de Pasarela Larios Málaga Fashion Week 2025, donde se han presentado las principales novedades de la decimocuarta edición del mayor evento de moda al aire libre de Europa.

Rueda de prensa

La rueda de prensa ha estado presidida por la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, M.ª Teresa Pardo; Jacobo Florido Gómez, concejal del Área de Recursos Humanos y Calidad, Turismo del Ayuntamiento de Málaga; Gema Domínguez, responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja; Esperanza Barrios, directora de la marca Málaga de Moda, y Eloy Moreno, CEO de Antonio Eloy Escuela Profesional, que se afianza en su compromiso, destacado el valor de la colaboración y la importancia de afianzar eventos de referencia como Pasarela Larios, subrayando además la relevancia de estar presentes tanto las instituciones públicas como las empresas privadas, cuyo compromiso conjunto resulta fundamental para el éxito y la proyección de la iniciativa. La presentación de fechas y novedades del evento ha estado a cargo de la periodista Celia Bermejo.

Ponencia: Málaga y el turismo premium

Dentro del encuentro se ha celebrado la ponencia titulada “El turismo de alto valor y su relación con experiencias exclusivas”, en la que se ha analizado cómo Málaga se está consolidando como un destino estratégico para el turismo de lujo, combinando patrimonio, cultura, moda y gastronomía.

El panel de expertos ha contado con la participación de: