Gran éxito de la Pasarela contra el Cáncer de Mama al reunir a más de 500 personas en el Museo Pompidou

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama (19 de octubre) y de la campaña “Nos lo tomamos a pecho”, la explanada del Cubo del Museo Pompidou, en el Paseo de la Farola, se convirtió anoche en un escenario cargado de emoción, color y vida. Más de quinientas personas asistieron a la segunda edición de la Pasarela contra el Cáncer de Mama, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer de Málaga en colaboración con Nueva Moda Producciones. El desfile reunió a más de una veintena de mujeres y un hombre, todos ellos pacientes de cáncer de mama, que demostraron que la ilusión y la fortaleza pueden más que el dolor de atravesar la enfermedad. La presencia masculina en la pasarela simbolizó una realidad poco conocida: el cáncer de mama también afecta a los hombres, que representan aproximadamente el 1% de los casos diagnosticados. Una participación que refuerza el mensaje inclusivo y de visibilidad de esta campaña.

El evento, patrocinado por Málaga de Moda y Silvia Moreno, y con la colaboración de Antonio Eloy, Hard Rock, Coeó, Kapyderm y Gran Hotel Miramar, contó con dos pases llenos de estilo y emoción. En el primero participaron las modelos de la pasada edición, celebrada dentro de la Pasarela Larios, quienes cedieron el testigo a las pacientes de este año. Lucieron diseños de las firmas de Málaga de Moda Tricotrá, Inma de la Riva, Moncho Heredia, Julieta Brand y La Gioconda Novias y Fiesta, con el rosa —símbolo universal de la lucha contra el cáncer de mama— como hilo conductor.

El segundo pase estuvo protagonizado por doce nuevas modelos y un modelo masculino, que debutaron sobre la pasarela con una colección exclusiva de kaftanes artesanales de la firma marroquí KABA FASHIONSTYLE, creada por la diseñadora Rahma Kaba, invitada especial de la noche.

El evento fue presentado por el periodista Roberto López y contó con la asistencia de numerosas autoridades y personalidades del ámbito institucional y social, entre ellas Carlos García Giménez, delegado de Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía; Carlos Bautista, delegado territorial de Salud y Consumo; Ruth Sarabia, delegada de Asuntos Sociales; Alicia Izquierdo, concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga; M.ª Francisca Caracuel, vicepresidenta de Atención al Municipio de la Diputación de Málaga; Esperanza González, diputada de Málaga de Moda de la Diputación de Málaga; Antonio Rueda, presidente del Comité Técnico de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga; María José González, directora de Nueva Moda Producciones; y el presentador y humorista Manolo Sarria.

El objetivo de la Pasarela fue lanzar un mensaje de esperanza y normalización de la enfermedad, porque la campaña “Nos lo tomamos a pecho” ha puesto de manifiesto que 2 de cada 3 supervivientes tienen miedo a la recaída; cerca del 70% considera que el cáncer de mama ha supuesto un parón en su trayectoria profesional y que 1 de cada 4 ha tenido problemas económicos debido a la enfermedad. La Asociación Española Contra el Cáncer recuerda que fortalecer la autoestima puede mejorar los efectos de los tratamientos, reducir la ansiedad y contribuir a una mejor calidad de vida durante las distintas fases del cáncer.

En palabras del Dr. Antonio Rueda, presidente del Comité Técnico de Málaga: “Cuidar el bienestar emocional y la autoestima de las personas diagnosticadas es casi tan importante como atender su salud física. La detección precoz, los tratamientos actuales y el acompañamiento integral —emocional, social y médico— son claves para seguir mejorando la supervivencia del cáncer de mama.”

Al finalizar el evento se entregó el reconocimiento “Pasarela hacia la Vida” al diseñador Jesús Segado y a la directora de Nueva Moda Producciones María José González, por su implicación y apoyo en la primera edición, llenando de esperanza la vida de estas mujeres.

Una campaña que da voz a las verdaderas protagonistas

La Pasarela forma parte de la campaña nacional “Nos lo tomamos a pecho” de la Asociación Española Contra el Cáncer, una iniciativa cocreada y protagonizada por pacientes y supervivientes de cáncer de mama junto a sus familias y entorno. La campaña busca reflejar lo que realmente significa vivir esta enfermedad más allá del diagnóstico, dando voz a las mujeres que sienten que su entorno no siempre las comprende y que, además de enfrentarse al tratamiento, deben afrontar los cambios físicos, personales y sociales que conlleva la enfermedad.

A pesar de las dificultades, muchas de ellas coinciden en que el cáncer también les ha dado una nueva perspectiva y fortaleza personal. En España, el cáncer de mama tiene una supervivencia media del 85%, y en 2024 se diagnosticaron 35.875 nuevos casos, de los cuales unos 6.192 correspondieron a Andalucía y 1.283 a la provincia de Málaga.

Apoyo gratuito e integral en Málaga a las personas con cáncer de mama

Durante 2024 los profesionales de la asociación atendieron en Málaga a 828 pacientes con cáncer de mama de las 1.283 mujeres diagnosticadas en la provincia, lo que supone el 64,5% de todos los casos. De ellas, 551 precisaron atención psicológica en un total de 2.041 sesiones ofrecidas. De atención social hubo 301 beneficiarias que necesitaron 517 sesiones. Y a lo largo del año realizaron 70 actividades grupales enfocadas en mejorar el bienestar de pacientes y familiares. Por su parte, las fisios atendieron a 379 mujeres e impartieron 2.385 sesiones, la mayoría de ellas relacionadas con la prevención de linfedema y los efectos secundarios de la intervención. En el servicio de nutrición, inaugurado en junio de 2024 fueron atendidas 45 mujeres. Finalmente hay que destacar que desde la sede de Málaga se hicieron 720 donaciones o préstamos de material ortoprotésico como sillas de ruedas, camas articuladas, pelucas, turbantes, prótesis mamarias o cojines para las mujeres operadas. Detrás del color rosa también están las necesidades sociales, por eso en 2024 se dotó con 37.926€ de ayudas económicas a familias que no podían cubrir sus necesidades básicas.

A nivel nacional, la Asociación Española Contra el Cáncer impulsa 114 proyectos de investigación en cáncer de mama con una inversión superior a 31,5 millones de euros, reafirmando su compromiso con un futuro sin cáncer.

Detrás del color rosa hay historias de lucha, pero también de vida, solidaridad y superación. La Pasarela contra el Cáncer de Mama volvió a recordarlo con fuerza, emoción y esperanza, demostrando que la ilusión puede más que el dolor.