Goya, La melodía de una leyenda, estreno nacional el 12 de febrero en el Teatro del Soho CaixaBank

Un musical original de Tom Vega que cuenta con texto de Ignasi Vidal y la dirección de Juan José Afonso y que rinde homenaje a una de las figuras más universales de nuestra cultura, Francisco de Goya. Está protagonizado por Javier Godino (Goya); Erika Bleda (Duquesa De Alba) Leo Rivera (Godoy); Silvia Luchetti (Reina María Luisa); Paco Morales (Cean Bermúdez); Diego Molero (Gran Inquisidor) y Germán Torres (Francisco Bayeu).

La obra nos muestra a Francisco de Goya, genio universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa entre la inquisición y la modernidad ilustrada. La trama acerca al espectador a un Goya humano y contradictorio y ahonda en sus relaciones con personajes como la Duquesa de Alba, Godoy, Ceán Bermúdez, Bayeu y la Reina María Luisa, revelan un mundo de pasiones prohibidas, intrigas y luchas ideológicas. Una historia que indaga en la profundidad creativa, en la pasión por el arte y en el amor, mostrando a Goya no solo como pintor inmortal, sino como un hombre que luchó, amó y soñó en uno de los períodos más convulsos de España.