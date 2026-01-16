MUSICAL

Goya, La melodía de una leyenda, estreno nacional el 12 de febrero en el Teatro del Soho CaixaBank

Del 12 al 14 de febrero el Teatro del Soho CaixaBank acogerá el estreno nacional del musical Goya, La melodía de una leyenda. Una creación que combina dramaturgia contemporánea, música en directo y un elenco encabezado por los números uno del teatro musical en España.

Isabel Naranjo

Madrid

Musical
Goya, La melodía de una leyenda, estreno nacional el 12 de febrero en el Teatro del Soho CaixaBank

Un musical original de Tom Vega que cuenta con texto de Ignasi Vidal y la dirección de Juan José Afonso y que rinde homenaje a una de las figuras más universales de nuestra cultura, Francisco de Goya. Está protagonizado por Javier Godino (Goya); Erika Bleda (Duquesa De Alba) Leo Rivera (Godoy); Silvia Luchetti (Reina María Luisa); Paco Morales (Cean Bermúdez); Diego Molero (Gran Inquisidor) y Germán Torres (Francisco Bayeu).

La obra nos muestra a Francisco de Goya, genio universal atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa entre la inquisición y la modernidad ilustrada. La trama acerca al espectador a un Goya humano y contradictorio y ahonda en sus relaciones con personajes como la Duquesa de Alba, Godoy, Ceán Bermúdez, Bayeu y la Reina María Luisa, revelan un mundo de pasiones prohibidas, intrigas y luchas ideológicas. Una historia que indaga en la profundidad creativa, en la pasión por el arte y en el amor, mostrando a Goya no solo como pintor inmortal, sino como un hombre que luchó, amó y soñó en uno de los períodos más convulsos de España.

