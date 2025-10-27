GIRA Mujeres organiza en Álora las primeras ‘RuralTALKS’ para inspirar y motivar a las emprendedoras rurales

GIRA Mujeres, el programa de formación y capacitación para el emprendimiento femenino impulsado por Coca-Cola en España, ha celebrado hoy una de las sesiones de GIRA Mujeres RuralTALKS en Álora (Málaga). Se trata de un ciclo de encuentros y coloquios con el objetivo de impulsar y fomentar el emprendimiento femenino, y enriquecer la conexión entre las mujeres emprendedoras y los territorios en las que desarrollan sus proyectos.

Como parte de los cuatro encuentros previstos en 2025, el evento en Álora (Málaga) reunió a 80 participantes.

El papel de la mujer emprendedora rural es un elemento que puede jugar un papel clave en la revitalización de las zonas despobladas, según el Informe Mujer Emprendedora 2022, impulsado por el Observatorio del Emprendimiento de España con datos de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en colaboración con ENISA y Coca-Cola. De acuerdo con este estudio, las emprendedoras rurales tienen pocos referentes para emprender, solo un 51% cuenta con algún modelo de referencia en el que fijarse. En este sentido, estas charlas tienen como objetivo salir al encuentro de las mujeres para precisamente proporcionarles recursos, inspiración, contactos e ideas que les ayuden a fortalecer su modelo de negocio. Estas charlas han puesto en valor la importancia del emprendimiento femenino en las zonas rurales, ya que está demostrado que las mujeres son el anclaje familiar, lo que puede contribuir a frenar el éxodo rural.

“Gira Mujeres RuralTALKS tienen el potencial de desempeñar un papel crucial en el impulso de la innovación en el emprendimiento para las mujeres rurales al proporcionar ideas, redes y recursos, y promover la equidad y la sostenibilidad en las comunidades rurales. Si como dice el estudio muchas mujeres echan en falta referentes en los que inspirarse para dar el paso al emprendimiento, queremos a través de estos encuentros facilitarles una red de colaboración femenina que contribuya a salvar esta barrera”, afirma Beatriz Codes, directora asociada de asuntos públicos, comunicación y sostenibilidad para el Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. “En esta jornada en concreto, hemos analizado cómo “el futuro del mundo rural pasa por crear comunidades de confianza que integren talento, innovación y cuidado del territorio a través de las mujeres emprendedoras de nuestros pueblos. No basta con atraer proyectos o recursos externos: la clave está en empoderar a las mujeres que ya viven en los pueblos, generar redes de colaboración entre iniciativas locales y abrir espacios donde mujeres emprendedoras y empresarias se reconozcan como parte importante de un mismo ecosistema rural donde todas somos fundamentales para su reactivación”, añade Conce Macías, Directora de AlmaNatura.

Estas charlas están abiertas a la participación de cualquier mujer que desee emprender y tenga o no una idea de negocio. También pueden participar emprendedoras rurales con negocios ya establecidos, organizaciones que impulsen el emprendimiento rural y autoridades públicas locales y regionales.

GIRA Mujeres es un programa de capacitación que tiene como objetivo proporcionar a mujeres de toda España entre 18 y 67 años una vía para mejorar sus habilidades, conocimientos y preparación de cara a comenzar o rediseñar una iniciativa de emprendimiento.

A través de sus distintas acciones, el programa contribuye a cubrir las necesidades de información y formación de las mujeres emprendedoras: refuerza sus competencias digitales, las acompaña a lo largo de todo el proceso de emprendimiento, les proporciona conocimiento en temas de financiación y, en el actual contexto de crisis, las ayuda en materia de gestión emocional y capacitación personal.