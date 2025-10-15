GILMAR inaugura la primera inmobiliaria infantil de España

GILMAR ha inaugurado en Micropolix la primera oficina inmobiliaria infantil de España, un innovador espacio educativo y lúdico que permite a los niños descubrir, jugando, en qué consiste la profesión de agente inmobiliario. La iniciativa busca fomentar entre los más pequeños valores como el esfuerzo, la empatía, el trabajo en equipo y la importancia del hogar como espacio de convivencia y crecimiento.

El nuevo espacio, diseñado a escala, sorprendió por su creatividad: mesas y sillas más pequeñas de lo habitual, suelos convertidos en un enorme tablero de Monopoly (en honor a la colaboración que tiene la inmobiliaria con el juego) y una atmósfera donde se respiraba esa felicidad infantil que mezcla la emoción con un toque de locura. Todo está pensado para que los niños se sientan protagonistas en un entorno que combina juego, aprendizaje y valores.

Durante la jornada de inauguración, celebrada el pasado sábado (11 de octubre), familias, empleados y amigos de la compañía compartieron una mañana repleta de ilusión y aprendizaje. Los niños, de entre 4 y 12 años, vestidos con chaquetas y corbatas o pañuelos naranjas — color corporativo de GILMAR—, vivieron su primera “jornada laboral” como asesores inmobiliarios junior.

A través de distintas pruebas, planos y simulaciones, aprendieron a escuchar, atender a clientes, trabajar en equipo y acompañar a las familias en la búsqueda de su hogar ideal. Además, ganaron Eurix, la moneda oficial de Micropolix, mientras descubrían que detrás de cada llave hay una historia y un sueño por cumplir.

El acto contó con la presencia de Jesús Gil Marín, CEO de GILMAR; Ignacio Mallagray, director de Marketing; y Diego Domingo García Muñoz, Primer Teniente de Alcaldesa de San Sebastián de los Reyes, entre otras autoridades.

“Esta oficina no es solo una inauguración, sino una declaración de principios”, señaló Jesús Gil Marín, CEO de GILMAR. “Llevamos más de cuarenta años ayudando a miles de familias a construir su hogar, y hoy damos un paso más al inspirar a los niños a soñar en grande y a creer en su propio futuro”.

Por su parte, Ignacio Mallagray, director de Marketing, destacó que “la idea nació de una reflexión sencilla pero poderosa: que los más pequeños pudieran aprender, jugando, el valor del esfuerzo y la ilusión de ayudar a otros a encontrar su casa. Es un proyecto que combina aprendizaje, diversión y valores”.

El evento se tiñó de simbolismo con el tradicional corte de cinta y la presentación de la escultura del artista dEmo, un osito naranja diseñado especialmente para esta oficina. Eladio de Mora, conocido artísticamente como dEmo, es un referente del arte pop contemporáneo, reconocido por sus esculturas coloridas y optimistas.

“Este osito representa el inicio de algo nuevo, la ilusión de construir con cariño y color”, explicó el artista durante el acto.

Convertido ya en emblema del nuevo espacio, el osito simboliza la conexión entre el arte y la infancia, entre el juego y el aprendizaje. Su presencia aporta un carácter alegre y emocional a una oficina pensada para inspirar y enseñar.

El evento concluyó con la entrega de diplomas a los primeros “asesores inmobiliarios junior GILMAR”, en un ambiente de celebración y orgullo compartido. Las sonrisas eran contagiosas y los aplausos espontáneos, reflejo de una experiencia que unió familia, educación y valores.

A partir de ahora, la oficina infantil de GILMAR permanecerá abierta al público en Micropolix, ofreciendo a todos los niños y niñas la oportunidad de vivir su propia experiencia como agentes inmobiliarios