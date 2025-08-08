Genalguacil se convierte en epicentro cultural internacional con 'Arte Vivo'

Para esta edición se ha confeccionado una amplia programación con un sinfín de actividades de toda índole. Destacar, a diferencia de otros años, la ampliación el proceso de investigación artística, logrando que las artistas seleccionadas, Lola Lasurt y Yinka Esi Graves, pudieran trabajar de forma más pausada y profunda.

La propuesta conjunta comisariada por Laura Vallés Vílchez se ha fraguado durante siete meses dando como resultado ‘Rumor de Grieta’, exposición que será la primera actividad dentro de la programación de Arte Vivo y cuyainauguración tendrá lugar el sábado 9 de agosto a partir de las 12:30 en el Museo de Arte Contemporáneo. Han realizado un diálogo donde cuerpo, memoria e imagen se han entrelazado como herramientas de exploración, abordando la historia y el presente desde distintas materialidades y enfoques: la pintura y la escenografía como dispositivos de reactivación histórica en el caso de Lola y de la danza y el flamenco como archivo vivo en el de Yinka.

Entrando en materia de programación, será por la noche cuando se del pistoletazo oficial del evento con la Gala Inaugural que correrá a cargo del vecino y periodista Vere Álvarez Navas a partir de las 23:00 horas en la Plaza de la Constitución.

La oferta cultural irá celebrándose día tras día. Una programación enfocada a todos los públicos, donde tanto los más pequeños como los mayores tienen cabida, siendo siempre los verdaderos protagonistas. Cada mañana amanecerá con el Taller de Aerobic o las conocidas Mañanas con Ritmo a cargo del monitor deportivo Juan Francisco Moreno. Él, junto a otros miembros como el técnico de juventud y la educadora social serán los encargados del desarrollo de las actividades deportivas (torneo de petanca y pádel) y multiaventuras (yincana/juegos acuáticos); y talleres para niños y adultos.