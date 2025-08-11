La Gala Starlite celebra su XVI aniversario con una noche de máscaras llena de solidaridad, arte y glamour

Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas volvieron a reunir en el incomparable marco de la Cantera a una constelación de celebridades comprometidas. Banderas siguió la Gala en directo desde el set de rodaje de su nueva película en Londres, y estuvo representado por su pareja Nicole Kimpel, y su hermano Javier Banderas: «Os pido disculpas a la organización y a los asistentes por no poder estar físicamente este año. Llevo un verano muy intenso, en el que se me ha juntado el rodaje de tres películas, pero quería mandaros un abrazo y daros las gracias por darle vida a todos los objetivos fundacionales».

La fecha coincidió además con el cumpleaños del actor. Desde el escenario, su pareja Nicole Kimpel le envió una cariñosa felicitación, acompañada por la interpretación de “Cumpleaños feliz” a cargo de Los Alpresa y Juan Peña. «Nicole ha hecho de embajadora —comentó Banderas—. Hoy cumplo 65 años y ella no ha podido estar conmigo por estar allí, representándome».

INVITADOS DE EXCEPCIÓN

Consolidado como uno de los eventos sociales más importantes, la Gala Starlite 2025 ha sido una pasarela de estrellas que han apoyado la causa de esta noche tan especial.

La Gala fue conducida por Cayetana Guillén Cuervo y Valeria Mazza, quienes aportaron complicidad y ritmo a una noche tan solidaria como inolvidable. Entre los asistentes destacaron el actor turco Kerem Bürsin, Victoria Federica, Paula Echevarría, Hiba Abouk, María José Suárez e Irene Villa. Siguiendo la estela de sus respectivas madres, Paloma Ponce Cuevas y Daniella Bustamante Echevarría debutaron como asistentes a esta cita imprescindible del verano.

La velada contó también con la presencia de la siempre icónica Carmen Lomana; las incombustibles Gunilla von Bismarck y Béatrice d’Orléans; Marta y Jaime Martínez-Bordiú; y los aristócratas Rodrigo Moreno de Borbón y Casilda Guerrero Burgos. Entre los invitados figuraron además Andrea Valero, representante de España en el próximo certamen de Miss Universo 2025; la actriz colombiana Ana Lucía Domínguez; y el diseñador Custo Dalmau, entre otros.

ACTUACIONES ÚNICAS

La Gala Starlite brilló con un programa de actuaciones que mantuvo la emoción y el entretenimiento a lo largo de la velada.

Marilia Andrés, alma de la inolvidable formación Ella Baila Sola, conquistó al público con su voz inconfundible y un repertorio que despertó la nostalgia, incluyendo joyas como “Amores de barra”. Juan Peña y el trío sevillano Los Alpresa llenaron el escenario de energía e hicieron vibrar a los asistentes con su pasión flamenca. El toque de humor llegó de la mano de la actriz argentina Fátima Florez, que provocó carcajadas con una divertida puesta en escena en la que imitó a iconos como Raffaella Carrà, Shakira y Liza Minnelli.

SUBASTA SOLIDARIA

Como es tradición, la subasta solidaria incluyó objetos exclusivos, piezas de arte y experiencias únicas. «Estamos felices de anunciar que este es el año que más se ha recaudado. Gracias a todos por apoyar este proyecto tan maravilloso, que le da sentido a todo lo que hacemos en Starlite», declaraba Sandra García-Sanjuán.

Los amantes del arte vibraron con obras excepcionales como La menina del siglo XXI, de Felipao; los cuadros God Save the Queen, de Jesús Arrué; Medio torero, de Aldo Comas; Los caminos del corazón, de Elisabeth Ollé Curiel; Ilia Topuria, el matador, de Salvador Antúnez del Cerro; la fotografía de Omar Ayyashi, intervenida por SUSO33, que retrata a Rossy de Palma; y el cajón firmado por Santana.

Además, la gala brindó la oportunidad de vivir experiencias únicas, como la visita privada al atelier de Ágatha Ruiz de la Prada; la visita VIP a la Fundación Joan Miró, que incluyó un recorrido íntimo por el emblemático espacio artístico; y la posibilidad de asistir a un baile de máscaras en Venecia.

Gracias a la generosidad de los asistentes, se podrán seguir desarrollando los distintos proyectos sociales apoyados por la Fundación Starlite. Entre ellos destacan la Fundación Niños en Alegría, fundada por Sandra García-Sanjuán y Alejandra Alemán, que desempeña un papel esencial en la mejora de la educación y las condiciones de vida de niños en México; y la Fundación Lágrimas y Favores, creada por Antonio Banderas, que, a su vez, financia diversos proyectos educativos, culturales y sociales.