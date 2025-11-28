Fundación Unicaja repasa la historia de su Premio de Artesanía en una muestra en Ronda

Fundación Unicaja repasa la historia de su Premio de Artesanía en la nueva exposición ‘Inspiración en las manos. Antología del Premio Fundación Unicaja de Artesanía (1987-2024)’, que muestra una selección de 35 de las obras premiadas más relevantes del certamen durante sus cuatro décadas de historia en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda.

La responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, ha presentado hoy esta muestra, que se podrá visitar hasta el 12 de abril y que rinde homenaje a la trayectoria de este certamen, cita ineludible para el mundo de la artesanía tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo de su historia han sido 185 las obras de artesanos y artesanas premiadas que han pasado a formar parte de los fondos de la Colección de Arte Fundación Unicaja, la más importante de ámbito privado de Andalucía con más de 17.000 obras, y más de 770 las obras seleccionadas que han sido exhibidas en exposiciones temporales celebradas por múltiples enclaves andaluces. Muestras que han itinerado por ciudades como Jaén, Úbeda, Baeza, Málaga, Cádiz, Almería, Ronda o Antequera. La lista de artistas recoge nombres de alto reconocimiento nacional e internacional como Amparo de la Sota, Lourdes Riera, Luisa Suárez Mota, Rosario Schlatter, Luis Rioja González, María Sánchez Agustino, Luisa Suárez Mota, Isidro Rodríguez Martín, Mp & Mp Rosado Garcés, Thomas Mink, Michael Patrick Nadeau, Ana Ruesga, José Francisco Díaz Rebollo, entre otros.

La actual muestra exhibe obras tan significativas como las piezas en cuero ‘Bolso intestino’ (2011) y ‘Minotauro’ (2013) realizadas por el creador internacional Cecilio Castrillo; la obra cerámica ‘Jarra grotesca’ de Celestino Mezquita, premio cerámico de 1989 restaurado para la muestra; piezas tan delicadas como ‘De la pluma al clavijero’ (2013) del canario David Abraham Sánchez León; ‘La memoria del agua’ (2007) de la ceramista valenciana Rafaela Pareja Ribera; la talla en madera ‘Don Quijote’ (2007) realizada por Pedro Sánchez Salcedo; la pieza cerámica ‘Fuente árabe’ (1993) de Vicente Romero, y ‘Corona Jaén’, una joya realizada a manos de Pablo Tito y Juan María Fernández que aúna joyería y cerámica.

El Premio Fundación Unicaja de Artesanía, dotado con 22.000 euros repartidos en las modalidades de cerámica, cuero, forja, talla en madera, tapices y textiles y orfebrería y joyería, se celebró por primera vez en 1987 y responde al interés de la institución por incentivar la producción artística y la tradición artesanal dentro su ámbito de actuación y de acercar la cultura y la artesanía al gran público a través de la organización e itinerancia por sus espacios culturales de exposiciones ligadas al premio.

La exposición ‘Inspiración en las manos. Antología del Premio Fundación Unicaja de Artesanía (1987-2024)’ puede visitarse hasta el 12 de abril en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda (Calle Sor Ángela de la Cruz, s/n) de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas con entrada gratuita.