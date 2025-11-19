Fundación Unicaja renueva su apoyo al Club Deportivo Arunda Hawks para la temporada 2025/2026. Este acuerdo responde al compromiso que la institución mantiene con el deporte y permitirá al equipo de baloncesto base rondeño, que milita en Liga Federada y Liga Educativa con seis equipos, consolidar su proyecto deportivo y participar en competiciones federadas.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha realizado una visita a las instalaciones del club acompañado por el presidente, Antonio Rodríguez, y su junta directiva.

El CD Arunda Hawks es una entidad deportiva sin ánimo de lucro que nace en 2021. Desde su creación, viene desempeñando su labor formativa a través de un proyecto deportivo y educativo en el baloncesto base de la ciudad de Ronda. En la actualidad cuentan con seis equipos en competición en Liga Federada y Liga Educativa en las categorías junior, cadete, infantil, mini baloncesto y pre mini baloncesto con una participación de 120 menores y jóvenes.

El respaldo de Fundación Unicaja al deporte se extiende a una treintena de disciplinas entre las que se encuentran el atletismo, waterpolo, el balonmano, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica.