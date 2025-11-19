Fundación Unicaja

Fundación Unicaja renueva su apoyo al Club Deportivo Arunda Hawks

La institución patrocina al equipo de baloncesto base rondeño que cuenta con seis equipos en competición en Liga Federada y Liga Educativa con una participación de 120 menores y jóvenes

Redacción

Málaga |

Fundación Unicaja renueva su apoyo al Club Deportivo Arunda Hawks
Fundación Unicaja renueva su apoyo al Club Deportivo Arunda Hawks | Fundación Unicaja

Fundación Unicaja renueva su apoyo al Club Deportivo Arunda Hawks para la temporada 2025/2026. Este acuerdo responde al compromiso que la institución mantiene con el deporte y permitirá al equipo de baloncesto base rondeño, que milita en Liga Federada y Liga Educativa con seis equipos, consolidar su proyecto deportivo y participar en competiciones federadas.

El responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, ha realizado una visita a las instalaciones del club acompañado por el presidente, Antonio Rodríguez, y su junta directiva.

El CD Arunda Hawks es una entidad deportiva sin ánimo de lucro que nace en 2021. Desde su creación, viene desempeñando su labor formativa a través de un proyecto deportivo y educativo en el baloncesto base de la ciudad de Ronda. En la actualidad cuentan con seis equipos en competición en Liga Federada y Liga Educativa en las categorías junior, cadete, infantil, mini baloncesto y pre mini baloncesto con una participación de 120 menores y jóvenes.

El respaldo de Fundación Unicaja al deporte se extiende a una treintena de disciplinas entre las que se encuentran el atletismo, waterpolo, el balonmano, el bádminton, el ajedrez, el rugby, el fútbol, el fútbol sala y la gimnasia rítmica.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer