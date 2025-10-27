Fundación Unicaja presenta un libro sobre la historia del Festival de Cante Grande de Ronda

Fundación Unicaja presenta el lunes 27 de octubre el libro ‘Cante Grande de Ronda. 1969-2018. Medio siglo de arte flamenco’ de Salvador Pendón, que repasa la historia de este festival de referencia en la ciudad del Tajo. El acto de presentación tendrá lugar a las 19:00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda con entrada libre hasta completar aforo.

Editado por el Servicio de Publicaciones de la institución, la obra analiza la intrahistoria, trascendencia, aportaciones y repercusión de las cincuenta ediciones del festival, que se celebra en el marco de las Fiestas de Pedro Romero de Ronda, lugar señero en el devenir del flamenco tanto en la conformación de algunos de los palos del cante como en el protagonismo de algunos de sus intérpretes más célebres.

Salvador Pendón es especialista en flamenco, premiado en varias ocasiones en concursos de letras flamencas. Ha publicado artículos en revistas especializadas en folclore y es autor de algunas obras como ‘Paco de Maroto, raza de fiestero’, biografía de uno de los más importantes fiesteros de verdiales; ‘Blanco sobre negro’, crónica del flamenco en Málaga durante la primera década del siglo XXI editada por Fundación Unicaja; ‘La palabra es mi camino’, en el que conjuga versos para el cante con opiniones críticas sobre cuestiones del cante jondo, entre otras.