Fundación Unicaja pone en marcha talleres creativos gratuitos para todos los públicos

Fundación Unicaja organiza talleres creativos gratuitos destinados para todos los públicos dentro del ciclo ‘Aula Abierta’. La programación, que se desarrollará en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda, arrancará el 28 de noviembre a las 17:00 horas con el taller ‘Eco Héroes en acción. Misiones para salvar el Planeta. Guardianes del agua’ a cargo de Green Globe, donde los participantes crearán un sistema de filtrado para purificar el agua contaminada.

Durante la época navideña se desarrollarán talleres con diferentes técnicas creativas. El 13 de diciembre tendrá lugar un taller de creación de postales sobre la Navidad, su significado y cómo el espíritu navideño se ha representado a lo largo de la Historia del Arte. Personajes como Papá Noel, Oleztzero, Los Reyes Magos, La Befana, Krampus o los Yule Lads protagonizarán la sesión del 20 de diciembre en la que se crearán adornos navideños. El 27 será el turno del taller sobre la luz en navidad, en el que se decorarán tarros de vidrio con motivos navideños para convertirlos en portavelas para decorar las mesas. Por último, los participantes crearán sus propias totebags con motivos navideños en el taller del 3 de enero.

El 24 de enero tendrá lugar el espectáculo de magia ‘Magic Peter’ con Engranajes Culturales, en el que grandes y pequeños disfrutarán de uno de los grandes magos andaluces.

ArqueoRutas impartirá el 21 de febrero el taller ‘Exploradores del pasado. La ciudad romana de Acinipo’, uno de los conjuntos arqueológicos romanos más importantes de Andalucía. En esta propuesta, los participantes construirán un mosaico a base de teselas de diversos colores que conformarán una figura geométrica y moldearán un busto de algunos de los dioses más importantes de la mitología romana.

El 14 de marzo se celebrará un taller interactivo de creación audiovisual a cargo de Calde Ramírez de Music Komite, donde se explorarán las posibilidades del arte audiovisual creando composiciones sonoro-visuales que los participantes irán manipulando en directo a partir de material creado durante el taller y de archivo.

La Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital EVAD Formación impartirá el 11 de abril un taller de programación y arte digital orientado a la creación de videojuegos para jóvenes. Los participantes aprenderán cómo se crea un videojuego y cuáles son sus procesos trabajando con el motor Unity, y diseñarán un personaje con la herramienta Photoshop.

El humorista, artista transdisciplinar y pedagogo Omar Janaan impartirá un taller de cómic y viñetas el 9 de mayo enfocado a jóvenes entre 12 y 17 años interesados en las viñetas, el cómic, el humor gráfico y los procesos creativos, en el que trabajarán conjuntamente para crear una tira cómica.

Los talleres ‘Aula Abierta’ se celebrarán en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Ronda (C/Sor Ángela de la Cruz) de manera gratuita previa inscripción a través de formulario en la web www.fundacionunicaja.com. Más información en el correo electrónico medioacionculturalronda@fundacionunicaja.com o al teléfono 952871585.