Fundación Unicaja ofrece el Concierto Extraordinario de Navidad de la Santa Iglesia Basílica Catedral de Málaga

Fundación Unicaja organiza, con la colaboración del Cabildo Catedralicio, el Concierto Extraordinario de Navidad de la Santa Iglesia Basílica Catedral de Málaga el lunes 22 de diciembre a las 19:30 horas. El concierto contará con un repertorio compuesto por Te Deum H.146, de Marc-Antoine Charpentier, y Coronation Anthems, de Georg Friedrich Händel, y tendrá entrada libre hasta completar aforo.

Con la dirección de Juan Ignacio Rodrigo Herrera, director titular de la Orquesta Barroca y Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios, el concierto contará con la participación de la Orquesta Barroca L`Accademico Formato, la soprano Verónica Plata, el contratenor Miguel Ángel Hernández, el tenor José Antonio Gutiérrez, el bajo-barítono Luis Ortega y la Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios de Granada.

Los asistentes disfrutarán de la interpretación de Te Deum H.146, pieza compuesta en una tonalidad de Re Mayor por Marc-Antoine Charpentier, considerado como uno de los más grandes maestros de la historia de la música francesa. La obra propuesta para este programa la escribió como maestro de capilla en la Iglesia Jesuita de Saint-Louis en París y fue escrita para grupo de cinco solistas (dos sopranos, alto, tenor y bajo) coro y orquesta. Junto a esta pieza, el repertorio contempla Coronation Anthems (Himnos de Coronación), un conjunto de cuatro himnos compuestos en 1727 por Georg Friedrich Händel para la Coronación de Jorge II, rey de Gran Bretaña e Irlanda. Händel, el gran artista viajero y empresario del siglo XVIII, representó como ningún otro la síntesis entre la escritura instrumental alemana y la ópera italiana creando un estilo nacional inglés admirado y reconocido en todo el mundo.

Esta iniciativa responde al interés de Fundación Unicaja por promover y respaldar iniciativas culturales en su ámbito de actuación en general y, en concreto, aquellas dirigidas a favorecer la difusión y el conocimiento de la música mediante su acercamiento al público.

Elenco

La Fundación Unicaja ha reunido para esta ocasión tan especial un extenso elenco de artistas entre los que se encuentra L’Accademico Formato, la soprano Verónica Plata, el contratenor Miguel Ángel Hernández, el tenor José Antonio Gutiérrez, el bajo-barítono Luis Ortega y la Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios de Granada.

L’Accademico Formato, orquesta barroca de Málaga, es una orquesta dedicada a la interpretación historicista integrada mayoritariamente por músicos andaluces. La agrupación musical ha grabado su primer disco dedicado a la música olvidada de Luigi Taglietti en la Abadía de Sacromonte.

Natural de Granada, Verónica Plata es una soprano y musicóloga española, especializada en la interpretación de música antigua. El contratenor Miguel Ángel Hernández es originario de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife). Formado en Córdoba, está especializado en música clásica y barroca y es profesor de canto en Granada.

El tenor José Antonio Gutiérrez es doctor en musicología y profesor del Departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada. Está especializado en la edición, estudio, recuperación e interpretación histórica del patrimonio musical compuesto entre los siglos XVI y XVIII.

El bajo-barítono Luis Ortega es un cantante y docente especializado en música antigua, secretario y miembro del Coro de la Orquesta Ciudad de Granada.

Por último, la Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios de Granada está especializada en el repertorio antiguo del renacimiento y barroco. Está considerada como una de las mejores corales litúrgicas de nuestro país. Desde el año 2016 su repertorio se centra casi exclusivamente en la interpretación con criterios historicistas de grandes obras del periodo Barroco.

La dirección musical del concierto corre a cargo de Juan Ignacio Rodrigo Herrera, doctor en Musicología por la Universidad de Granada especializado en la interpretación histórica en la polifonía del XVI. Es director titular de la Orquesta Barroca y Coral Polifónica de la Basílica de San Juan de Dios y del Coro Manuel de Falla de la Universidad de Granada.