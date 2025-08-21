Fundación Unicaja y Fundación Odontología Social Luis Séiquer se unen para promover la salud bucodental de familias vulnerables

Fundación Unicaja respalda el programa ‘El Ratoncito Pérez’ de atención, intervención y promoción de la salud bucodental para familias vulnerables de la Fundación Odontología Social Luis Séiquer. Gracias al apoyo de la institución más de 3.000 personas en Andalucía se beneficiarán de esta iniciativa, que es uno de los proyectos seleccionados en las convocatorias extraordinarias de acción social impulsadas con motivo de su décimo aniversario.

El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; el presidente de la Fundación Odontología Social Luis Séiquer, Antonio Castaño, y la responsable de Fundación Unicaja en Sevilla, Sara Rodríguez, han participado en un encuentro celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Sevilla.

El programa ‘El Ratoncito Pérez’ busca transformar la salud bucodental y la calidad de vida de familias vulnerables de Andalucía, proporcionando una intervención integral que aborde la atención, la promoción y la educación en salud oral, teniendo en cuenta las consecuencias sanitarias y sociales derivadas de una deficiente salud bucodental en este colectivo.

La entidad trabaja en coordinación con otros agentes sociales, que derivan a las familias en riesgo de exclusión social para realizar revisiones y evaluaciones de cara a identificar el daño bucodental y establecer las líneas de sensibilización en la atención integral de este colectivo.

Así, se ofrecen tratamientos reparadores de la dentición temporal y tratamientos higiénico-sanitarios, exploración preventiva de la cavidad oral, exodoncias de piezas sanas y realización de pruebas complementarias. Asimismo, el programa contempla talleres informativos para la promoción de hábitos de higiene oral y alimentación saludable esenciales para prevenir futuras lesiones.

El respaldo a esta iniciativa responde al interés de la Fundación Unicaja de apoyar iniciativas que garanticen la asistencia sociosanitaria y la igualdad de oportunidades a los colectivos más vulnerables.