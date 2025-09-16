Fundación Unicaja apoya el programa de inserción sociolaboral de la Asociación Descubrir y Aprender

Fundación Unicaja respalda a la Asociación Descubrir y Aprender (DYAR) en su programa de inserción sociolaboral ‘Global Empleo’, destinado a 250 personas de colectivos en riesgo de exclusión social de Granada y Málaga. El proyecto, seleccionado en la convocatoria extraordinaria de Acción Social del décimo aniversario de la Fundación, ofrece formaciones, mentoría senior y apoyo a la conciliación familiar.

La responsable de Solidaridad e Investigación de la Fundación Unicaja, Ana Cabrera, acompañada por el vicepresidente de la Asociación DYAR, David Azuaga, ha visitado uno de los talleres para mayores que se imparten en la sede de la entidad en la capital granadina.

El respaldo a los colectivos en riesgo de exclusión social es uno de los pilares básicos de la labor de la Fundación Unicaja, que apoya a entidades y proyectos que contribuyen a paliar las situaciones de vulnerabilidad y construir una sociedad más justa e inclusiva.

El programa ‘Global Empleo’ que desarrolla la Asociación DYAR supone una propuesta integral de inserción sociolaboral para personas vulnerables en proceso de búsqueda de empleo, que contempla itinerarios integrales e intervención individualizada, talleres en competencias digitales para el empleo y clases de español para migrantes.

Asimismo, la iniciativa destaca por ofrecer espacios de cuidados y desarrollo educativo de menores para favorecer la conciliación familiar durante todo el proceso e incorpora a las personas mayores como figuras de apoyo en el desarrollo personal, permitiendo que éstas se incluyan y no permanezcan ajenas a la sociedad.

Desde 2015, la Asociación DYAR trabaja para mejorar la calidad de vida y bienestar de personas en situación de vulnerabilidad social, con especial atención sobre el envejecimiento activo de la población mayor, el desarrollo socio-personal y laboral de las personas jóvenes y aquellas más vulnerables, así como las personas con diversidad funcional, manteniendo siempre un enfoque de intergeneracionalidad.

Convocatorias extraordinarias para celebrar los diez años de Fundación Unicaja

Con motivo de su décimo aniversario, la Fundación Unicaja impulsó el pasado año dos convocatorias extraordinarias a proyectos sociales y medioambientales a través de las que destinará más de dos millones de euros a 39 proyectos de Andalucía y Ciudad Real que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad.