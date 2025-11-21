La Fundación Secretariado Gitano de Málaga celebró un acto conmemorativo en la Escuela Superior de Arquitectura

Con motivo del 22 de noviembre, Día de la Comunidad Gitana Andaluza, la Fundación Secretariado Gitano de Málaga celebró un acto conmemorativo bajo el lema “600 años de historia compartida”, coincidiendo con el aniversario de la llegada de los primeros grupos gitanos a la Península Ibérica en 1425.

Este encuentro tuvo como finalidad visibilizar la riqueza cultural y la diversidad del pueblo gitano, reconocer su aporte histórico a Andalucía y reafirmar el compromiso por una sociedad más inclusiva, libre de discriminación y llena de oportunidades para la juventud gitana.

Un evento para celebrar, reflexionar y avanzar juntos

La jornada incluyó una apertura institucional, organizada por la Fundación Secretariado Gitano, a cargo de la coordinadora provincial, Tamara Estéve Flores, y del coordinador del programa Más Empleo Fuengirola, Juan José Flores, ambos representantes de la Fundación.

Durante el acto se presentó una breve reseña sobre el 22 de noviembre, Día de la Comunidad Gitana Andaluza, fecha que conmemora la riqueza cultural, la historia y la contribución del pueblo gitano a la sociedad andaluza y española.

Asimismo, se recordaron los 600 años de historia compartida del pueblo gitano en España y las múltiples acciones que la Fundación Secretariado Gitano ha desarrollado en todo el territorio nacional, con 90 oficinas en 15 comunidades autónomas, en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda digna y la lucha contra la discriminación.

Como parte de la celebración, se realizó un reconocimiento a mujeres gitanas referentes por su contribución social y cultural: Sandra Carmona, Yolanda Florido y Esther Gómez.

Además, la jornada incluyó un momento especialmente significativo: la entrega de diplomas a las personas vendedoras participantes en la Segunda Edición 2025 del programa MERCAEMPRENDE, reconociendo su esfuerzo, su constancia, su evolución profesional y su compromiso con el emprendimiento y la mejora de sus oportunidades laborales.

Homenaje a Manzanita y agradecimientos a su familia

También se rindió un homenaje a José Manuel Ortega Heredia, “Manzanita”, recordando brevemente su trayectoria artística y humana: un artista cuya voz y sensibilidad marcaron la música flamenca, dejando un legado imborrable tanto en lo artístico como en lo personal, coincidiendo con los 20 años de su fallecimiento.

Como parte del homenaje, se expresó un profundo agradecimiento a su familia: a su hijo José Ortega Soto, por su generosidad al acompañar el acto e interpretar la emotiva canción “Ramito de violetas”, y a su esposa Brígida, junto con sus demás hijos, por su apoyo, su cercanía y por compartir con la Fundación el legado humano y artístico de Manzanita. Su presencia enriqueció y conmovió especialmente esta conmemoración.

La jornada se clausuró precisamente con esta interpretación, que emocionó y transportó a los asistentes a la inolvidable versión que hizo célebre a Manzanita.

Logros y avances destacados de 2025

Exposición “600 años de historia compartida”

Declaración del Gobierno de España de 2025 como Año del Pueblo Gitano

Propuesta de Ley Integral de Igualdad y Reconocimiento

Refuerzo de programas educativos y de empleo: Acceder, Calí y TándEM

Defensa frente a la discriminación

Impulso a políticas de vivienda digna

Cada uno de estos logros honró los seis siglos de presencia gitana en España y subrayó que su historia es inseparable de la historia del país.

Un reconocimiento a seis siglos de historia compartida

Andalucía es hoy una comunidad enriquecida por la aportación gitana en arte, arquitectura, música, lengua, gastronomía y vida social. Este aniversario recordó que la historia gitana es una historia de resistencia, de cultura viva y de esperanza, e inspiró a seguir construyendo un mañana donde todas las niñas y niños gitanos crezcan sin prejuicios, sin barreras ni miedo, y donde la igualdad deje de ser un deseo para convertirse en una realidad tangible.