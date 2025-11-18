La Fundación Rafael Pérez Estrada, junto al Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja, presenta 'La Ciudad Velada'

La Fundación Rafael Pérez Estrada ha presentado el proyecto 'La Ciudad Velada'. Se trata de un recorrido interactivo por la ciudad a través de la propia Fundación Rafael Pérez Estrada en la Alameda Principal, la Casa del Poeta, el Ave Quiromántica, la Catedral, la Fuente de las Tres Gracias y el Paseo del Muelle Uno.

Nos cuentan más detalles de un recorrido a través de códigos QR ya disponible, el responsable de literatura de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas; la directora general del Área de Cultura, Susana Martín; la gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada, Ana Cabello; y el fundador de More than Verso, Antonio Villanueva.